Sırtında ‘boynuz’ çıktı, doktora başvurunca…

Hakemli tıp dergisinde yer alan vakaya göre; 50 yaşında olduğu belirtilen adamın sırtından çıkan ve yaklaşık 13 santimetreye ulaşan boynuzumsu tümöre kanser teşhisi koyuldu.

Saç, deri ve tırnağı oluşturan protein keratin birikimiyle oluşan tümör ameliyatla alındı. Yapılan testler sonucunda hastanın sırtında oluşan tümörün ‘kuamöz hücreli karsinom’ olarak bilinen bir kanser türü olduğu anlaşıldı.

‘Kuamöz hücreli karsinom’ genellikle derinin güneşe maruz kalan bölgelerinde oluşuyor. Fakat dergide adı anılmayan hasta, sık sık güneşlenmediğini ve bildiği kadarıyla ailesinde cilt kanserine yakalanan kimse bulunmadığını söyledi.