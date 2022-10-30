Sis bastırdı, yollar gözden kayboldu

Yazan:
Alaturka Online
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

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Sis bastırdı, yollar gözden kayboldu

Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azaldığı alanlarda sürücüler yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri uyarırken, trafik ekipleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınılmasını, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını istedi. (AA)

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