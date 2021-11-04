Şişecam’dan Eskişehir’e 1 milyar TL’lik yeni yatırım

Eylül ayında Türkiye’de düzcam ve otocam alanlarında 4 milyar TL’lik iki yeni yatırım kararını duyuran Şişecam, Eskişehir’e de 1 milyar TL’lik (84 milyon Euro) yeni bir cam ambalaj fırın yatırımı yapma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, Eskişehir’deki cam ambalaj üretim tesisine yıllık 155 bin ton kapasiteli yeni bir fırın yatırımı yapma kararı aldı.

Şişecam’ın dünyada ivmesi hızla artan hijyen ihtiyacıyla birlikte yükselen cam ambalaj büyüme potansiyelini karşılamak üzere yaklaşık 1 milyar TL’lik (84 milyon Euro) yatırımla hayata geçireceği yeni cam ambalaj fırınının 2023 yılı başında devreye girmesi planlanıyor.

Şişecam’ın küresel cam ambalaj üretim kapasitesini 3.2 milyona ulaştırması hedeflenen yatırım, renksiz ve yeşil cam ambalaj üretimi yaparak birçok önemli sektöre girdi sağlayacak.

YENİ YATIRIMLAR 5 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirket olan Şişecam’ın gerçekleştireceği yeni yatırımla ilgili şu bilgileri verdi:

“Şişecam, gerek sağlık bilincinin artmasıyla birlikte yükselen iç cam ambalaj talebine cevap verebilmek, gerekse ihracat stratejilerini gerçekleştirebilmek için halihazırda dört cam ambalaj fırını ile üretim faaliyeti gösterdiği Eskişehir’de yeni bir fırın yatırımı kararı aldı. Bu yıl eylül ayında Türkiye’ye otocam ve düzcam alanında 4 milyar TL’lik iki yeni float yatırımı müjdesi veren Şişecam, cam ambalaj alanındaki bu son yatırım hamlesi ile birlikte, Türkiye’ye yönelik açıkladığı yeni yatırımların tutarını 5 milyar TL’ye çıkarmış oldu.”

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