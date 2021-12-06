Şişecam’dan Katar Yatırım Fonu açıklaması

Şişecam, Katar Yatırım Fonu ile ortak olunduğuna dair iddialarla ilgili yaptığı açıklamada “Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme yok” dedi.

Şişecam, Katar Yatırım Fonu ile ortak olunduğuna dair haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmadığını bildirdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II-15.1 ‘Özel Durumlar Tebliği’nin, ‘Haber ve söylentilerin doğrulanması’ başlığını taşıyan 9’uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

* Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır.

* Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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