Sisi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nedim Raza ile askeri iş birliğini görüştü

KAHİRE (AA) – Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nedim Raza'yı kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesine dair konularının ele alındığı aktarıldı.

Orta Doğu ve İslam alemindeki son gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, tarafların terörle mücadele, bölgesel barış ve güvenliğin muhafaza edilmesi için iki ülke arasındaki koordinasyonun önemi hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Sisi'nin ülkesinin Pakistan ile iş birliğinin artırılması, çeşitli alanlarda karşılıklı bilgi alışverişi, bölgesel konularda istişare ve koordinasyonun geliştirmesi yönündeki arzusunu dile getirdiği belirtildi.

Raza, bu sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye geldi.