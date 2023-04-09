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9 Nisan 2023
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Şişli’de araç devrildi, yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online


Kaza, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 9.00da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanından Şişli istikametine giden 34 NE 4352 plakalı otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın ardından devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı olarak araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Darülaceze Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)

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