Şişli’de dehşet! Kadınlara kurşun yağdırdı

Olay, sabaha karşı 03.30 sularında Mecidiyeköy Kekik sokakta meydana geldi. Günlük kiralık ev olduğu ileri sürülen dairede iki erkek ile iki arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokakta devam etti.

Tartışmanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıslardan biri, S.K. ve S.K., isimli kadınlara kurşun yağdırdı. Kadınlardan biri apartman önünde, diğeri kaçarken vuruldu.

Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaralı kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlıları yakalama çalışması ise sürüyor. (DHA)