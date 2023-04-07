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7 Nisan 2023
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Site şebekesine 6 ilde operasyon: 29 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online

Esenyurt’ta siteden daire satın alanlar iddiaya göre, site yönetimine silah zoruyla el koyan şebeke yüzünden evlerine yerleşemedi.

Sitedeki 212 daireyi 785 kişiye sahte ‘ikiz satış’ yaparak sattığı da öne sürülen N.A. ile Ç.Ş.’nin liderliğindeki şebeke üyeleri ise bazı ev sahiplerini silahla darp etti.

Yaklaşık 2 senedir parasını ödedikleri evlerine yerleşemeyen mağdurlar, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, şebeke üyesi 34 kişinin kimliğini tespit etti.

300 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 58 adet çeşitli ebatlarda fişek, 24 adet kartuş ve çok sayıda çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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