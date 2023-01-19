Site yöneticilerinden Çevre Bakanlığı’na ‘danışmanlık ücreti’ tepkisi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde arıtma tesisi bulunan yaklaşık 250 siteden 70 yönetici bugün öğle saatlerinde Belediye Meydanı’nda basın açıklaması ve eylem yaptı.Site yöneticileri 01.11.2022 tarih ve 32000 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkındaki yönetmenlik gereğince çevre danışman şirketlerine ödenecek ücretlerin 2023 yılı için yüzde 400 arttırılmasın sert tepki gösterdi.

SİTELERE BÜYÜK MALİ YÜK GETİRİLDİ

Site yöneticileri adına açıklama yapan Denizatı Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaşlı “Firmalar çevre yönetimi hizmeti için Bakanlığın belirlediği asgari fiyat tarifesi altında bir fiyat uygulayamaz ancak bu fiyat tarifesi üzerinde bir fiyat tarifesi uygulayabilir. Bu hükümle birlikte Bakanlığın fiyatlara müdahalesi ile serbest piyasa şartları ortadan kaldırılarak ücretleri sabitlemiştir. Bu da sitelere büyük bir mali yük getirmiştir” ifadelerini kullandı.

SİTELERDE OTURANLARIN YÜZDE 80’Nİ EMEKLİLERDİR

Hüseyin Yaşlı açıklamasının devamında çevre danışman ücretlerinin TUİK ‘ce açıklanan enflasyon oranı % 84.39 iken %400 arttırıldığını belirterek “2022 de ödemiş olduğumuz 1.180.-TL Çevre Danışmanlık Ücreti 4.042.-TL ye yükseltilmiştir. Bodrum genelinde her bölgede atık su arıtma tesisleri bulunmamaktadır. Siteler arıtma tesislerine her yıl bakım, onarım, kimyasal ve elektrik masrafları 75.000-200.000 tl arasında masraf yapmaktadırlar. Bodrum genelinde sitelerde yaşayan insanların %80 i emeklilerden oluşmaktadır. Bu yaşanan ekonomik sıkıntılar içerisinde çevreyi ve denizi kirletmemek adına büyük bir özveri ile arıtma sistemlerini çalıştıran sitelere ödül vermesi gerekirken ceza gibi bir ücret uygulaması dayatılmıştır” dedi.

FİRMALARIN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMASI ÖNLENMELİ

Hüseyin Yaşlı’nın açıklamaları sık sık alkışlı protesto ile kesildi. Yaşlı açıklamasının devamında “Bakanlık Yönetmeliğinin ilgili maddesince Denetim kapsamında alınan numunelerin aynı gün içerisinde gidilen tesislere ait, ulaşım bedeli gidilen tesis sayısına bölünerek ilgili tesislere yansıtılacak hükmüne amir. Uygulamada ise; aynı gün kaç tesisten numune alındığını bilmediğimiz için firmalar her tesisten ulaşım beldi almaktadır. Örnek 5 siteden numune alan çevre danışman şirketi 5.000.- TL yol ücreti almaktadır. Olması gereken gelen danışmanın ücreti yol ücreti 5’e bölünmeli. Bu yolla danışmanlık firmaları haksız kazanç sağlamaktadır. Bakanlık’tan isteğimiz Çevre Danışman ücretlerinin ve numune alma ücretlerinin enflasyon oranında belirlenmesini talep ediyoruz. Bakanlık bu rakamları bir daha değerlendirsin, emeklinin bu ücretleri ödeme gücü yok” dedi. Eyleme katılanlar alkışlı protestodan sonra dağıldı.