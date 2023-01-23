Sitelerde yüksek aidat isyanı sürüyor…

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bin 750 daireli sitede, yönetimi usulsüzlük yapmakla suçlayan site sakinleri, akşamları pencerelerden gündüzleri de site içinde yürüyüşler düzenleyerek protesto gösterileri yapıyor.

Çok sayıda yabancı uyruklu ailenin de oturduğu sitede, aidatların 2 bin TL’ye çıkarıldığı belirtiliyor.

Mevcut site yönetiminin yapılan genel kurullarda sahte vekalet ile oy kullandırtarak seçimi kazandıklarını ileri süren site sakinleri, genel kurulun iptali için Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Siteye kayyım atanmasını istedi.