Siteye çöken çete, Afgan pilotu dövüp evini almış

Yılan hikayesine dönen Esenyurt’taki Flay Butik sitesi inşaatı bir türlü gündemden düşmüyor. Daha önce çiftli daire satışı mağdurlarının eylemleriyle gündem olan sitede şimdi de Afganistan uyruklu Pilot Mir Ahmet Zarif’in darp edildiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre, Afgan uyruklu Zarif, projeden 2 daire aldı. Ancak dairelerden biri, site yönetimini ele geçirdiği iddia edilen çete tarafından elinden alındı. Bunun üzerine Zarif, birçok mağdur gibi, site yönetimini ele geçiren çete üyelerinden şikayetçi oldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yüzlerce mağduru olduğu belirtilen sitede yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Polisi çete elebaşının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi 7 Nisan’da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

‘ŞİKAYETİNİZİ GERİ ALIN’

Adliyeye sevk edilen o şüphelilerden, şebeke elebaşının da aralarında bulunduğu 9’u tutuklandı, 21 kişi serbest kaldı. İddiaya göre, serbest kalan şüpheliler bazı şebeke üyeleriyle bir araya gelerek, şikayetçi mağdurlara baskı yapmaya başladı. Şikayetlerin geri alınması için yapılan baskıya direnen mağdurlara farklı yöntemlerle baskı yapıldı. Bazı mağdurların su ve elektrikleri kesilirken, bazıları da darp edildi.

AFGAN PİLOTU DARP ETTİLER

Pilot Mir Ahmet Zarif de, şebeke üyelerinin baskı yaptıkları isimler arasındaydı. İddiaya göre, şebeke üyeleri Afgan pilotun önce evinin elektriğini kesti; yeniden polise gideceğini söyleyince de darp etti. Şebeke üyelerinin yaptığı baskı ve darp anları kameralara yansıdı. O görüntülerden birinde Afgan pilotun darp edildiği diğerinde ise evinin elektriğinin kesildiği görülüyor.

Görüntülerde evi elinden alınan Zarif’in “Altı çocuğum var” dediği duyuluyor. Başka bir görüntüde ise yabancı uyruklu bir kişinin “Polis” diye bağırdığı dikkat çekiyor. ‘Şikayetçi olacağım” diyen kişinin saldırının hedefi olduğu görülüyor. Aynı sitede yaşanan başka bir olayda ise evlerinin elektriği kesilenler, baskıya uğrayanlar var.

O ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin çeteye yönelik 2 gün önce düzenlediği 3. dalga operasyonda Afgan Pilotu darp eden şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Çeteye yönelik düzenlenen baskında 16 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Şaban A. isimli şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

‘FLY BUTİK’ EYLEMLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Fly Butik sitesi ilk olarak projesi, arsa ve proje sahibi Metin U.’nun binalardan birine astığı “Bilgimiz dışında sahte satışlar yapılmaktadır” afişi ile gündeme gelmişti. İddiaya göre, Metin U.’nun ortağı, Mehmet Ö. kimseye bilgi vermeden, daire satış işini, liderliğini Çetin Ş. ve Nihat A.’nın yaptığı çeteye vermişti. Çete üyeleri, aynı daireleri, birden fazla kişiye satarak ev hayali kuran çok sayıda kişiyi mağdur etmişti. Çete üyeleri daire satışıyla yetinmemiş, site yönetimini de ele geçirmişti.

54 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Site sakinleri ve mağdurlar eylem yapmıştı. Eylem yapan mağdurların Çetin Ş. tarafından tehdit edildiği de öne sürülmüştü. Yaşanan olaylar üzerine Büyükçekmece Savcılığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girmişti. Şüphelilere yönelik, ilki 7 Nisan’da olmak üzere 3 operasyon düzenlemiş, çete elebaşları Çetin Ş. ve Nihat A. ile proje ortağı Mehmet Ö.’nün de aralarında bulunduğu 54 şüpheli yakalanmıştı.