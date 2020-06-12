Sivas Valiliğinden boğulma ve kene vakalarına karşı uyarı

SiVAS (AA) – Sivas Valiliği vatandaşları kene ve boğulma vakalarına karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla meydana gelebilecek boğulma ve kene vakalarına karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kentte dün meydana gelen ve üç çocuğun Kızılırmak'ta boğulduğu anımsatılan açıklamada, serinlemek için göl, baraj, süs havuzu gibi tehlikeli yerlere girenlerin kaza ve boğulma vakaları ile karşı karşıya kaldıklarına işaret edildi.

Kızılırmak’ta meydana gelen boğulma olayıyla tedbir ve sorumluluğun öneminin bir kez ortaya çıktığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Sivas'ta önceki gün 3 çocuğun Kızılkavraz köyü yakınlarında serinlemek için girdikleri ırmakta yaşamını yitirmesi, tedbirin ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sıklıkla görülen boğulma vakaları daha çok balık merakından ve serinleme amacıyla yaşanırken, vatandaşlarımız gittikleri bölgede özelikle yüzme bilmiyorlarsa asla suya girmemeleri gerekmektedir. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uymaları ve gittikleri bölgelerde çocuklarını yanlardan ayırmamaları gerekmektedir."

– Kene vakalarına karşı "dikkatli olun" uyarısı

Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelere karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığı kene tutulması veye keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücudunun herhangi bir yerinden kene tutan kişilerin hiçbir müdahale de bulunmadan en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekmektedir."

KKKA'da yaygın görülen belirtilerin ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve halsizlik olduğu aktarılarak, "Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önem taşımaktadır. Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi, pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulması ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.