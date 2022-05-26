Sivas Valiliği’nin açıklaması ‘Özrü kabahatinden büyük’ dedirtti

Sivas Valiliği, halk ozanı Aşık Veysel’in adının okuldan kaldırılması ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen sendikanın genel başkanının isminin verilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Halk ozanı Aşık Veysel’in adının, Sivas’taki Aşık Veysel Ortaokulu’ndan kaldırılıp, yeni binaya AKP‘ye yakınlığı ile bilinen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın adının verilmesi kamuoyunda tepki yaratmıştı.

Sivas Valiliği yaptığı açıklamada okula Mehmet Akif İnan ismi verildiğini doğrularken, Aşık Veysel Ortaokulu’nun farklı bir isimle Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Sivas Valiliği’nin açıklamasında “Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi bahsi geçen okulumuzdan Aşık Veysel’in adının kaldırılarak okula başka bir isim verilmesi söz konusu değildir” denildi ancak okulun Anadolu Lisesi’ne çevrilmesine ilişkin süreç şöyle anlatıldı:

ÖĞRENCİLER MEHMET AKİF İNAN ORTAOKULUNA AKTARILDI

*İlimiz Merkez Fatih Mahallesi’nde yeni yapılan 24 derslikli okul, 2020 yılında tamamlanmıştır. Valilik Makamının teklifi, Bakanlık Makamının 22.10.2020 tarihli ve 15309826 sayılı onayı ile bu yeni okula Mehmet Akif İnan Ortaokulu adı verilmiş ve bu okul, 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılmıştır.

*Aynı dönemde Aşık Veysel Ortaokulu öğrencileri, velilerin de isteğiyle, aynı bölgede bulunan ve yeni yapılan Mehmet Akif İnan Ortaokuluna aktarılmıştır. Dolayısıyla iki okul, iki farklı binalardadır.

AŞIK VEYSEL ORTAOKULU KAPATILDI, BOŞ KALAN BİNA ANADOLU LİSESİ OLDU

*Bu aktarım sonrası Aşık Veysel Ortaokulu, Valilik Makamının teklifi ve Bakanlık makamının 17.02.2021 tarihli ve 20799236 sayılı onayı ile 2021 yılının Şubat ayında kapatılmıştır. Bu işlemlerden sonra boş kalan Aşık Veysel Ortaokulu binasına bölgede Anadolu Lisesi ihtiyacı bulunduğundan, Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi taşınarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

“İSMİ FARKLI OKULLARDA YAŞATILMAYA DEVAM EDECEK”

Açıklamasının devamında Sivas Valiliği, Aşık Veysel’in önemine vurgu yaparak şöyle dedi:

*Aşık Veysel; sözüyle, ezgisiyle ve yüreğiyle bu toprakların ortak değerlerindendir. Gönlüyle seyrettiği hayatı, kabiliyeti ve Anadolu ferasetiyle sırlayarak dile getirdiği “Uzun ince bir yoldayım…” diye başlayan sesine kulak verirken yaşamı hakikat gözüyle okumamış çok az insan vardır.

*Aşık Veysel, bilhassa memleketi Sivas için daha da müstesna bir yere sahiptir. Aşık Veysel ismi halihazırda bir okulumuzda yaşamakta olup bundan sonra da ilimizdeki farklı okullarda yaşatılmaya devam edilecektir. Bu hususla ilgili iddialar gerçeği yansıtmamakta olup teessürle karşılanmıştır.

CHP’Lİ KAYA: ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK BİR AÇIKLAMA

Sivas Valiliği’nin açıklamasını değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Özrü kabahatinden büyük bir açıklama” dedi ve “hülle” yapıldığını savundu. Kaya, “Sivas Valiliği’nin açıklaması soru önergemize yanıt olmuş. Aşık Veysel’in adını silmek için hülle yoluna başvurmuşlar. Sivas halkının takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.