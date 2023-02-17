Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği yerleşim yerlerinden biri olan Sivas’ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı.

Yapılan incelemelerde bina yıkımı görülmeyen ilçede, köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar oluştuğu belirtildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede hasarlı binalarda kalanların barınması için eski cezaevi alanına 70 adet konteyner yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Hasar tespit edilen binaların da kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

Dün ilçeye giden AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, beraberinde Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve ilçe yöneticileri ile hasarlı binaları inceleyerek bilgi aldı. (DHA)