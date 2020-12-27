Sivaslı esnaftan mesaideki polislere “tantuni” sürprizi

SİVAS (AA) – Sivas'ta bir esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerine tantuni ikram etti.

Kent merkezinde restoran işleten Selahattin Yapalı, Kovid-19 sürecinde hayata geçirilen tedbirleri ve kısıtlamaları denetleyen polis ekiplerine "tantuni" sürprizi yaptı.

Çalışanlarıyla restoranında hazırladığı tantunileri aracına yükleyen Yapalı, şehir merkezindeki bütün uygulama noktalarında görev yapan polislere ikramda bulundu.

Yapalı, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin zor şartlarda vatandaşların huzur ve refahı için çalıştıklarını söyledi.

Emniyet mensuplarının hem Kovid-19'la hem de soğuk havayla mücadele ettiklerini dile getiren Yapalı, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde görevi başında olan polislerimizin bir nebze de olsa içini ısıtmak amacıyla tantuni ikram ediyoruz." diye konuştu.