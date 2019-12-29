Sivasspor 1 – Göztepe 0 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 17. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 90+1 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk. 64 Kone), Yatabare

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Reis, Leo, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 75 Yasin Öztekin), Halil Akbunar, Mossoro (Dk. 66 Yalçın Kayan), Deniz Kadah

Gol: Dk. 66 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mert Hakan Yandaş, Dk. 56 Rıza Çalımbay (Teknik direktör) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 81 Deniz Kadah (Göztepe)

27. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın sağdan ceza alanına ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada soldan gelişen konuk ekip atağında Berkan Emir, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanına hareketlenen Deniz Kadah, meşin yuvarlağın uzağında kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

33. dakikada Goiano’nun sağdan ceza alanına ortasında Mert Hakan Yandaş kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top üstten farklı şekilde auta gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

49. dakikada Berkan Emir’in soldan ceza alanına ortasında top üst direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Emre Kılınç’ın sağdan ceza alanına ortasında altı pasa hareketlenen Mert Hakan Yandaş’ın etkili kafa vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle çıkardı.

62. dakikada Fernando’nun ceza alanı dışından vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor golü buldu. Fatih Aksoy, Castro’dan kurtardığı topu sağ çaprazda hareketlenen Kone’ye kazandırdı. Kone, ceza alanına girer girmez meşin yuvarlağı uzak direğe hareketlenen müsait durumdaki Yatabare’ye gönderdi. Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

74. dakikada Emre Kılınç’ın ceza yayı civarından şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından



– Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

– “İlk yarıda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmamız gerekiyor ki şehrimize güzel şeyler verelim”

– “İkinci yarıda telafisi olmayacak maçlar oynayacağız. Bunun için transfer yapmamız lazım”

– Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan:

– “Sivasspor’u aldığı 3 puandan dolayı tebrik ediyoruz”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ikinci yarısında performanslarının üzerine çıkarak şehre güzel şeyler vermek istediklerini söyledi.

Çalımbay, Sivasspor’un Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin iyi mücadele ederek maçı kazandığını belirtti.

Sivasspor’un oyun disiplinini bozmadan mücadele ettiğini aktaran Çalımbay, “Göztepe iyi bir takım, zor olacağını biliyorduk ve öyle de geçti. Çok dikkatli oynadık çünkü oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara sahiplerdi. Maçın başından sonuna kadar ne söylediysek takımınız onu yapmaya çalıştı. İyi mücadele ettik ve değişikliklerimiz de etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık. Bu bizim için ligin ikinci yarısı için çok önemliydi. Devre arası çalışarak hem de takıma takviye yaparak daha güçlü bir duruma geleceğiz.” dedi.

Çalımbay, maçın ikinci yarısında daha güzel işler yaptıklarını dile getirerek, “Daha da tempoyu arttırdık, daha çabuk oynamaya başladık. Oyunun yönünü değiştirmeye çalıştık. Çok da güzel gol attık. İkinci yarı bizim açımızdan daha iyi oldu.” diye konuştu.

– “Transfer yapmamız lazım”

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, çok fazla transfer yapmayacaklarını, takımdaki eksiklikleri giderecek ve uyum sağlayacak oyuncular alınacağını ifade etti.

Ligin ikinci yarıda başlayacağına vurgu yapan Çalımbay, “Bütün takımlar takviye yapacak, bütün takımlar daha fazla hazır olacak. İkinci yarıda telafisi olmayacak maçlar oynayacağız. Bunun için transfer yapmamız lazım.” açıklamasında bulundu.

Çalımbay, taraftardan ve yönetimden çok memnun olduğunu belirterek, “Manevi yönden desteğimiz mükemmel, bütün iş bize kaldı. İlk yarıda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmamız gerekiyor ki şehrimize güzel şeyler verelim.” yorumunu yaptı.

– “Sivasspor’u tebrik ediyoruz”

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Sivasspor’u tebrik etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligin ilk yarısını lider tamamladığına dikkati çeken Parlatan, karşılaşmanın hakemlerinin aleyhlerine kararlar verdiğini savundu.

Mücadele gücü yüksek bir karşılaşma olduğunu vurgulayan Parlatan, konuşmasını şöyle tamamladı.

“İki ceza sahası arasında oynanan bir futboldu. Çok az duran top oldu, çok az korner oldu. Mücadele gücü yüksek bir maçtı. Pozisyon zenginliği azdı. İki takımda çok net iyi futbol sergileyemese de mücadele gücü çok yüksekti. O yüzden iki takımı da tebrik ediyoruz. Sivasspor’u aldığı 3 puandan dolayı tebrik ediyoruz.”

Mecnun Otyakmaz’dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç açıklaması:

– “Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sorusuna daha önce defalarca cevap verdim. Onlar bizimle, vermeyeceğiz onları”

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını söyledi.

Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor’un Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Göztepe’yi 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivasspor’un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarının ilk yarısını da 37 puanla lider tamamladığını anımsatan Otyakmaz, “Şimdi yine tarih tekerrür etti. Şimdi daha tecrübeliyiz, bundan sonra da takımımıza yapacağımız katkılarla ikinci yarıya hazır hale geleceğiz.” dedi.

Göztepe karşılaşmasının zor geçtiğini vurgulayan Otyakmaz, “Göztepe teknik direktör değişikliğinden sonra taş gibi bir takım olmuş. Gerçekten bizi çok zorladılar, çok kapattılar ama ikinci yarı bir iki pozisyon da bulduk. Aroune Kone’nin de girmesiyle güzel bir asistle kilidi açmış olduk. Maçı da korumasını bildik. Bize de lazım olan 3 puandı, onu da kazanmış olduk.” diye konuştu.

Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcular ve taraftarlara teşekkür etti.

– Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkındaki transfer iddiaları

Ligin ikinci yarısını da aynı performansla tamamlamayı arzuladıklarını dile getiren Otyakmaz, “İç sahanın da açık ara lideri olduk. Bu sene deplasmanlarda da biraz fark yaratıyoruz. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha güçlü bir takım olup, yine aynı şekilde puanı tekerrür edebilirsek, bakalım o da nasip.” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine ise Otyakmaz, “Transfer yapacaklarımız şu anda belli değil. Hocamızla İstanbul’daki ofisimde bir görüşme yapacağız. Bakalım ihtiyaca göre transferler yapacağız. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sorusuna daha önce defalarca cevap verdim. Onlar bizimle, vermeyeceğiz onları.” değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor, Süper Lig’de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı

– Kırmızı-beyazlılar, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında olduğu gibi bu sezon da 37 puana ulaştı

Demir Grup Sivasspor, tarihinde üçüncü kez Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamladı.

2019-2020 sezonunun 17. haftasında sahasında Göztepe’yi Yatabare’nin golüyle 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk devrenin sonunda 37 puana ulaştı.

Sivasspor, bu sonuçla devreyi en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in 4, Trabzonspor’un ise 5 puan önünde lider bitirdi.

Sivas ekibi, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da devreyi 37 puanla lider tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonunu 73 puanla 4’üncü, 2008-2009 sezonunu da 66 puanla 2’nci noktalamıştı.

– Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Süper Lig’de bu sezon sahasında çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor’un evinde bileği bükülmüyor.

İç sahadaki 9 maçlık periyotta 25 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Lige evinde Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas’ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor’u 2-1, 7. haftada Ankaragücü’nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor’u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor’u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.

İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe’yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, son olarak da Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: “Bırakıp gitmek bana yakışmaz”

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekibi yarı yolda bırakıp gitmeyeceğini ifade etti.

Bu sezonki başarılı performansıyla birçok kulüple adı anılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını belirtti.

Mert Hakan Yandaş, “2020’ye Bursa’da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas’a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz.” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 4’ü ligde 1’i de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 5 gole imza attı.

Mert Hakan Yandaş’ın 31 Mayıs 2020’ye kadar Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.