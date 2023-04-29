Sivasspor, 14. mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Fenerbahçe maçıyla bu sezon ligdeki 31. maçını oynadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 14. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor’a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti.

Kırmızı-beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada Hatayspor’a 2-1 kaybetti. Süper Lig’in 11. ve 13. haftalar arası sırasıyla Trabzonspor’a 1-0, Antalyaspor’a 2-0 ve Fenerbahçe’ye de 1-0’lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Yiğidolar, 18. haftada Kayserispor’a 4-1’lik skorla boyun eğerken, 21. haftada Adana Demirspor’a 2-1, 24. haftada ise Fatih Karagümrük’e 4-3’lük skorla yenildi. Ligin 25. haftasında İstanbulspor’a 3-0 yenilen Sivas ekibi, 29. haftada da Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. (İHA)