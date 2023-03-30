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30 Mart 2023
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Sivasspor, 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise şut çalışmaları yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

Yiğidolar, Hatayspor’un deprem nedeniyle ligden çekilmesiyle 27. haftayı maç yapmadan geçirecek.

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