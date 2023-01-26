Sivasspor – Adana Demirspor maçının stadı değişti

Sivasspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki sorun nedeniyle Malatya’ya alındığı TFF tarafından açıklandı.

Sivasspor, Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu’na alındı.

TFF’nin resmi sitesinde yer alan haftalık maç programında Sivasspor – Adana Demirspor karşılaşmasının Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Sivasspor, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.