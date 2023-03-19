Sivasspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Sivasspor, Süper Lig’in 26. haftasında Ankaragücü’nü konuk edecek. Avrupa macerasını noktalayan Yiğidolar, gözünü lige çevirdi ve 24 puanla 15. sırada bulunuyor. 2 maçtır kaybeden Rıza Çalımbay’ın ekibi, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. 3 maçlık mağlubiyet serisini Alanyaspor maçında noktalayan Ankaragücü, 25 puanla 14. basamakta. Sedat Ağçay yönetimindeki Başkent ekibi, zorlu deplasmanda 2’de 2 peşinde olacak. Ev sahibinde Gradel kart cezalısı, Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın’ın sakatlığı sürüyor. Konuk takımda ise tek eksik sakatlığı bulunan Kevin Malcuit.
Sivasspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Sivasspor-Ankaragücü maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Suat Arslanboğa’nın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Sivasspor-Ankaragücü muhtemel 11’ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Ziya, Keita, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, N’Jie, Leke James
Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Atakan, Radakovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Wilson, Emre, Zahid, Sowe