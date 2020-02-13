Sivasspor Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! Sivasspor Antalya geniş özet

Sivasspor Antalyaspor karşılaşması sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında bu akşam Sivasspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maç 1-1’lik skor ile tamamlansa da Antalyaspor deplasman golü nedeniyle yarı finale yükselen takım oldu. İşte Sivasspor Antalyaspor geniş maç özeti ve golleri.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

4 EYLÜL STADI KARLA KAPLANDI!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Maçın oynanmasına karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tuttuğu rapor hakem Fırat Aydınus’a iletildi. Fırat Aydınus ile yardımcı hakemler ise maçın oynanmasına karar verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’ndaki kar temizleme çalışmaları ise tamamlandı. Sivasspor Kulübü ise stadyuma gelecek taraftarların yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.