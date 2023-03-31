Sivasspor antrenman maçı yaptı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan maçta kırmızı-beyazlılar, iki takım halinde antrenman maçı yaptı.

Kırmızı Takım; Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Isaac Cofie, Fredrik Ulvestad, Clinton N’Jie, Samuel Saiz, Leke James 11’i ile sahaya çıkarken, Beyaz Takım; Ali Şaşal Vural, Mehmet Albayrak, Eren Şahin, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Armin Derlek, Hakan Aslan, Karol Angielski, Keita, Mustapha Yatabare, Jordy Caicedo, 11’iyle maça başladı.

35’er dakikadan çift devre halinde oynanan maçı Kırmızı Takım 3-1 kazandı. Kırmızı Takımın gollerini Samuel Saiz ve Clinton N’Jie (2) atarken, Beyaz Takım’ın golünü ise penaltından Jordy Caicedo kaydetti.

Sivasspor yarını izinli geçirecek. Yiğidolar, Başakşehir maçının hazırlıklarına 2 Nisan Pazar günü saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.