Sivasspor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Ligde dün sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve rakibi 4-1 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Antalyaspor maçının hazırlıklarına start verdi Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Antalyaspor ile Sivasspor, 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Antalya Stadı’nda karşılaşacak.