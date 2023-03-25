Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Sahasında geçen hafta Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, milli maç arası nedeniyle lige verilen arada 5 gün izin yaptıktan sonra bugün kulüp tesislerinde tekrar bir araya geldi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarla devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ile Max Gradel çalışmalarda yer almadı.