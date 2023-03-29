50.1 F
Los Angeles
29 Mart 2023
AnasayfaAlaturka SporSivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28’inci hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Sivasspor, Hatayspor deprem nedeniyle ligden çekildiği için 27’nci haftayı maç yapmadan geçirecek.

Alaturka Spor
Önceki haber
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıkladı! Gaziantep FK ve Hatayspor’la oynanan maçlar sayılacak mı?
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,393BeğenenlerBeğen
16,225TakipçilerTakip Et
3,500TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States