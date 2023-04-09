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8 Nisan 2023
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Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
Alaturka Online

Rıza Çalımbay’lı Sivasspor, Süper Lig’in 28. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir’i konuk edecek. Üst üste aldığı 2 mağlubiyet sonrası Ankaragücü’nü 2-0’la geçen, Hatayspor karşısında hükmen kazanan 30 puanla 11. sırada yer alan Yiğidolar, üst sıraları yakalamak için evinde kazanmayı hedefliyor. 3 maçlık mağlubiyet sonrası Karagümrük deplasmanından 1 puanla dönen, Ankaragücü’nü evinde 1-0 mağlup eden ve 44 puanla 5. basamakta bulunan Başakşehir ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Ev sahibinde Charisis, Caner ve Robin’in sakatlıkları geçti. Turuncu Lacivertliler’de ise Aleksic ve Figueiredo sarı kart cezaları nedeniyle oynamayacak. Okaka, Karzev ve Edgar Ie’nin durumları ise belirsiz.

Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Sivasspor-Başakşehir maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Arda Kardeşler’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Başakşehir muhtemel 11’ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Ziya, Cofie, Hakan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Szysz

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