Sivasspor – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11’ler açıklandı)

Şenol Güneş yönetiminde son 7 maçında mağlup olmayan ve 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Karagümrük maçında sona eren Beşiktaş 23. hafta maçında deplasmanda Sivasspor’la karşılaşıyor. Zirve yarışının gerisinde kalan Siyah-Beyazlı takım Sivasspor’u yenerek farkın daha fazla açılmasını istemiyor. 21 puanla 14. sırada bulunan Rıza Çalımbay’lı Sivasspor ise sahasında galibiyet arayacak.

Sivasspor – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 16.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu‘nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Sivasspor – Beşiktaş 11’ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Tayfur, N’Koudou, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar

Ghezzal geri döndü!

Beşiktaş’ta Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic de kadroda yer aldı. Amir’in maça ilk 11’de, Ghezzal’ın ise yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Beşiktaş’ta 4 eksik

Son haftalarda yükselen formu ile dikkat çeken Gedson Fernandes, sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almazken, Nathan Redmond da Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Sivas’a götürülmedi. Öte yandan sakatlıkları süren Josef de Souza ve Salih Uçan da kadroda yer almadı.

Kar yağışı altında oynanacak

Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı’nın zeminindeki sorunun giderilmesinin ardından 37 gün sonra evinde Beşiktaş’la karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı saatte kentte kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı da 0 derece olarak tahmin ediliyor. 29 Aralık’ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından bakıma alınan Yeni 4 Eylül Stadı’nda 37 gün sonra ilk kez maç oynanacak. Yapılan bakım çalışmalarının ardından zemindeki sıkıntıların giderildiği bildirildi.

Kart sınırında iki isim

Siyah-Beyazlılar’da bugünkü maç öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Masuaku ve Cenk Tosun bugünkü maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek 24’üncü haftada iç sahadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.