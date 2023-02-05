Sivasspor – Beşiktaş maçından sonra o isim için dikkat çeken sözler: Neden alındı halen bilmiyorum, bilmek de istemiyorum!

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele iki takım için de kritikti. Bir taraf zirveyi, diğer taraf ise alt sıraları yakından ilgilendiriyordu. İstediği sonuçları alamayan Yiğidolar, Gaziantep galibiyeti sonrasında Adana Demir’e yenilmişti. Son larak Alanyaspor’u deviren Kırmızı- Beyazlılar için Beşiktaş mücadelesi de bir hayli önem kazandı. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılıp, tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yaptı ve istediğini aldı. Sivasspor, 24 puanla tehlikeli bölgenin 3 puan üzerine çıktı.

2 maçta 5 puan bıraktılar

Karagümrük beraberliği sonrasında telafi yapmak isteyen Kara Kartal ise tam anlamıyla zorlu deplasmanda dondu, kaldı! Şenol Güneş’in ekibi, 90 dakika sonunda sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Siyah- Beyazlılar, Son 2 haftada tam 5 puanı gerisinde bıraktı. Kara Kartal, 21. hafta itibariyle ise zirvenin tam 12 puan gerisine düştü.

‘DAHA DİKKATLİ OLMALIYDIK’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kaybettikleri Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, “Kazanmak için geldiğimiz maçı düşündüğümüzün altında bir motivasyonla bitirdik. Hava ve zemin şartlarını, rakibin oyun şeklini biliyorduk. Oyunun başında birkaç atak yaptık ama sonra oyunu rakibe verdik. Uzun topa döndük, pas yaparak çıkmamız gerekiyordu. Yediğimiz gol sonrası takımın paniği ön plana çıktı. Aynı oyuncularla daha iyi oynayabilirdik. Pozisyon bulamadık” dedi. Güneş, sözlerinin devamında, “Oyunun kontrolü bizdeydi ama şutlar, ortalar ve rakibe baskı istediğimiz gibi değildi. Bizim hatalarımızdan faydalanmak isteyen rakibin düşündükleri oldu. Motivasyonumuz kazanmak için yeterli değildi. Daha dikkatli ve tempolu oynamalıydık. Sakatlık veya cezalı olmak futbolda var. Önemli olan sahada yer alan oyuncuların yüzde yüzle oynamalarıdır” sözlerini sarf etti

Namağlupluk serisi bitti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasman karşılaştığı Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kartal’ın Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Beşiktaş, ligde Galatasaray deplasmanında aldığı yenilgiden sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Beşiktaş, söz konusu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u yenerken, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile de berabere kalmıştı. Şenol Güneş, Siyah- Beyazlılar’ın başında Galatasaray’dan sonra ikinci mağlubiyetini Sivasspor’dan almış oldu.

‘TAKIMIM HATA YAPMADI’

Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk edecekken Sivas 4 Eylül Stadyumu’ndaki zeminin son durumu merak ediliyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da mücadele öncesi bu konuyu merakla Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun zeminine çıktı. İki deneyimli teknik adam, stadyum zemininde incelemelerde bulundu. Güneş ile Çalımbay, zemin hakkında bilgi aldıktan sonra soyunma odasına ilerledi. Efsanesi olduğu Siyah- Beyazlılar karşısına galibiyet için çıkan Rıza Çalımbay, istediğini aldı.

Seri zamanı…

Tecrübeli teknik adam, Kara Kartal karşısında aldıkları 1-0’lık galibiyetle zorlu rakibini evine eli boş gönderdi ve ligdeki kazanma serisini sürdürdü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, “Çok güzel bir maç oldu. Gayet tempolu oynandı. Takımım hiç hata yapmadı. Güzel gol attık. Hakikaten iyi bir takımı yendik” dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Siyah-Beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu. Beşiktaş’ı birçok maçta yalnız bırakmayan Beşiktaşlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda da deplasman tribününü doldurdu.

Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu. Siyah-Beyazlı taraftarlar maçta seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular.

ABOUBAKAR ETKİSİZ KALDI

3. Beşiktaş dönemini yaşayan Kamerunlu santrfor, Sivasspor karşısında 4. maçına çıktı. Ancak 31 yaşındaki Aboubakar, fileleri diğer 3 maçta olduğu gibi sarsamazken, etkisiz kaldı.

Beşiktaş’ta, Wout Weghorst’un ani gidişi sonrasında golcü için uzun bir süre uğraş verildi. En sonunda ise karar Vincent Aboubakar’dan yana oldu. Ancak yıldız forvet, geldiği günden bu yana, eski halini arattı. Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Aboubakar, Alanyaspor ve Karagümrük karşılaşmalarının ardından Sivasspor mücadelesine de ilk 11’de başladı.

3 şutu da karavana

90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki santrfor, gol yollarında etkisiz kaldı. Kamerunlu oyuncu, geride kalan 4 maçta da rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. 9 ikili mücadeleye giren Aboubakar, bunların 5’ini kazandı. 2 hava topu da kazanan deneyimli forvet, rakip kaleye 3 şut çekti. Fakat 3 şut da isabet bulmadı.

AYLAR SONRA RACHID GHEZZAL

Kara Kartal’ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 16 Ekim’de Trabzonspor ile oynanan mücadelenin ardından sakatlığını tamamen atlatıp, formasına kavuştu.

Cezayirli futbolcu, Sivasspor karşılaşmasının 90. dakikasında Cenk Tosun’un yerine oyuna dahil oldu. Ancak 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takımına skor katkısı yapabilmek adına yeterli süreyi bulamadı.

DELE ALLI İLE 14 DAKİKA

başında büyük umutlarla transfer edilen Dele Alli, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

İngiliz orta saha oyuncusu, Sivasspor maçında 76’da Tayfur Bingöl’ün yerine oyuna girdi. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde pek varlık gösteremedi.

ARTHUR MASUAKU HAFTAYA YOK

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı sol beki Arthur Masuaku, Sivasspor maçına ceza sınırında çıktı.

Kongolu yıldız, mücadelenin ilk yarıdaki uzatma anlarında sarı kart gördü. 29 yaşındaki futbolcu, bu doğrultuda gelecek hafta Vodafone Park’ta oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak. Masuaku, bu szon 21 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

AMİR’DEN SESSİZ AÇILIŞ

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta yeni transfer Amir Hadziahmetovic, Siyah-Beyazlı forma ile ilk kez sahaya çıktı. Fernandes’in sarı kart cezalısı olması ve Josef de Souza’nın sakatlığı sebebiyle orta sahada oluşan eksiklik sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş Hadziahmetovic’e Sivasspor karşısında 11’de görev verdi. 90 dakika sahada kalan Bosna Hersekli futbolcu, ilk karşılaşmasında beklentilerin altında kaldı.

Amir, dünkü maçın ardından yaptığı açıklamada, “Zor bir zeminde, zor bir havada mücadele ettik. Daha iyisini yapmamız, daha iyi oynamamız gerekiyor. İlk maçımdı benim. Daha iyi oynayabilirdim. Önümüzdeki maç ben ve arkadaşlarım daha iyi oynamaya, 3 puan almaya çalışacağız” dedi.

‘SİVASSPOR YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR’ (TUNÇ KAYACI)

“Sivas’ta ev sahibinin de rakibi Beşiktaş’ın da şiddetle 3 puana ihtiyacı olduğu bir 90 dakikaydı. İki takımda yeni transferlerini 11’e sürerken önemli eksikleri de vardı. Beşiktaş’ın orta alanda Gedson Fernandes’ten yoksun olması önemli bir kayıptı. Genç oyuncu adeta 2 kişilik performansıyla takımını sırtlıyordu ama gereksiz sarı kartıyla takımını Sivas’ta yalnız bıraktı. Herkesin merakı Amir, yeni transferin bu açığı kapatabilecek mi… Diğer taraftan ofansif anlamda Sivasspor için çok şey ifade eden Yatabare’nin sakatlığı ise çok çok önemliydi.

Alan savunması iyiydi

Maçta ilk yarıda Sivasspor’un oyuna hakim olduğu ve alan savunmasını çok iyi yaptığını gördük. Orta alanda rakibine üstünlük sağlayıp sahaya iyi yayılan ve kanatları da etkili kullananan Sivasspor, aradığı golü şık bir vuruşla kazandı. Gerçekten golde Mert Günok’ın yapacağı fazla bir şey yoktu. Golden sonra aynı futbol anlayışını devre bitene kadar devam ettiren bir Sivasspor vardı sahada… Beşiktaş, Karagümrük maçında olduğu gibi ilk 45 dakikada rakibe üstünlük sağlayan bir oyun sergileyemedi. Özellikle orta alanda gözler Gedson performansını fazlasıyla aradı. Şenol Güneş savunma ağırlık kurduğu orta alan kurgusunun çok iyi işlediğini söylemeyiz.

Etkinliği kırdı

Sivasspor ise çabuk ve etkili isimleriyle Beşiktaş’ın forvetteki etkinliğini kırmayı ilk yarıda başardı ve soyunma odasına 1-0’la gitti… İspanyol transferi Saiz sadece attığı golle değil ofansif anlamda Yatabare’nin yokluğunda takımına büyük güç katacak gibi gözüküyor… Saba gibi yetenekli bir orta alan kaybının yerine yapılan transferin iyi çıkması hayatidir. Dün Sivas‘ta Beşiktaş tempo yapamadı aradığı pozisyon zenginliği bulamadı ve yarışta bir yara daha aldı. Oysa 5 maç üst üste kazanan Beşiktaş son iki maçında yaşadığı düşüş bana göre anlamsızdı. Sivasspor ise ait olmadığım yerdeyim dercesine peş peşe aldığı 3 puanlarla taraftarının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor…”

‘PENALTI VE KIRMIZIYI ATLADI’ (DENİZ ÇOBAN)

“Sivasspor – Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük dün çok dağınık maç yönetti. Faulleri atladı, olmayanları çaldı. Gösterdiği/göstermediği kartlarda hataları oldu. Her şey bir tarafa kendine karşı yapılan hareketlere tepkisiz kalması kabul edilemezdi.

19’da Gradel ceza sahasında yerde kalınca penaltı bekledi. Tayfur her ne kadar ayağını yere erken koymuş olsa da koluyla Gradel’i tutuyor. Bence penaltı verilmesi daha doğru olurdu.

44’de Welinton- Angielski mücadelesinde, Sivaslılar yine penaltı beklediler. Welinton sağ ayağıyla topu bloklarken, diğer ayağıyla dikkatsiz şekilde Sivaslı oyuncunun ayağını süpürüyor. Bu pozisyonda Sivasspor lehine bir penaltının daha atlandığını düşünüyorum.

Bu maçta 45’te Saiz sarı kart gördü. Bu sırada Masuaku maçı çabuk başlatmak isterken, önüne gelen hakemi iki eliyle itti. Hakem bu itmeye tepkisiz kaldı. Oysa ki hakeme hiçbir oyuncu bu şekilde temas edemez. Burada Beşiktaşlı oyuncunun kırmızı kartla oyundan atılması gerekirdi.”

‘GÜNEŞ’İN MARİFETİ’ (ORHAN YILDIRIM)

“Beşiktaş, zorlu deplasmana eksik gitti. Hava soğuktu. Zemin de bozuk. Ancak benzer durum rakip Sivasspor için de geçerliydi. Şenol Güneş, benzer özellikleri olan; Tayfur, Necip, Hadziahmetovic’i on birde tercih etti. Yanlış kadro seçimi ve geciken hamleler, Kartal’ı zora soktu. Kenar yönetim izledi. Takım tempo yapamayıp üç puan bıraktı. Rıza Çalımbay, tam tersi davrandı. İdeal kadro ve yerinde hamleler ile adeta ders verdi. Galip gelip tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Siyah-Beyazlı ekip; zirveden bir adım daha uzaklaştı.

Şenol Güneş’in kadro ile sürekli oynaması sıkıntı yarattı. Gedson’un yokluğunda, orta alanı tamamen savunma özellikli isimlerden kurdu. Bu yanlış tercihler, maçı kilitledi. Kanatlar ve forvet top alamadı. Teknik kapasitesi yüksek, yaratıcı özelliği olan futbolcu yok değildi. Dele Alli. İngiliz yıldız kulübede tutuldu. Necip 11’de oynadı. Yeni transfer Hadziahmetovic, vasatı aşamadı. Şimdi, daha ilk maçı demeye kalkılmasın. Boşnak isim lige yabancı değil. Konyaspor’dan geldi.

Sivasspor’un da ilk kez forma giyen iki ismi vardı. Biri Caicedo diğeri, Saiz… 23’te bu ikilinin atağında Saiz golü attı. İspanyol bunu yapınca, Boşnak futbolcudan da beklemek hakkımız! Deplasman maçlarında iyi oynayıp rahat gol bulan Kartal, koca ilk yarıda rakip kaleye tek şut atamadı. Rıza Çalımbay’ın ekibi çok koştu. Mücadele etti. Kapasitesi ölçüsünde oyunu her iki yönde aktif oynamaya çalıştı. Golü atıp, üstüne yatmadı.

Dele Alli girdikten sonra

Beşiktaş, 76’da oyuna giren Dele Alli’den sonra ataklara başlayabildi. Dikey paslar ile takımı oynatan yıldız oyuncu, hücum hattına hareketlilik getirdi. Son bölümlerde artan baskı, zevkli anlar yaşattı. Geciken gol, stres yarattı. Ev sahibi takımın kalecisi Ali Şaşal iyi kurtarışlar yaptı. Karşılık veren Mert, net golü çıkardı.”

‘GÜNEŞ’İN DOĞUŞU BATIŞI FARKSIZ!..’ (CEM DİZDAR)

“İlk devre oynanan bu vasat altı oyun için ülke olarak müteşekkir olabilir miyiz? Öyle ya, çoğumuz canımızın sıkılması pahasına çakıldık televizyon karşısına. Fırsat kollayan Sivas’ı anlayabiliriz belki, aşağıdan çıkmaya çalışıyorlar. Ancak en son 14 Ocak’ta Beşiktaş’a mağlup oldukları maçta Konya ile sahaya çıkan Amir Hadziahmetovic’i dün bir bugün iki, imzanın hemen arkasından sahaya gönderip tek pozisyon yakalayabilen Beşiktaş’ı nasıl anlayalım? İkinci devre ağır aksak ilerlerken pozisyona giremeyen Beşiktaş’ın kenar yönetimi ‘İmdat değişiklikleri’ yapıyor ama pozisyonlar yine Sivas’tan geliyor. Çoğu maçta olduğu gibi kalecileri Mert Günok’un ellerine, ayaklarına bakıyorlar maçtan kopmamak için. O da takımını maçta tutuyor. Şimdi sormak gerekir mi, ’Neler oluyor Beşiktaş’ta?’ diye.

Futbola ne kadar benziyor

Diyelim Valerian İsmail döneminde takım çalışmamıştı! Peki bu ‘Oyun kaybı’nı ya da ‘Oyunsuzluğu’ nasıl açıklamak gerekiyor? Kulüpler hakem kararları üzerinden ortalığı çocukça münakaşalarla toz duman ederken, memlekette futbol olgunluğu vasata bile ulaşmakta zorluk çekiyor. Evet, biri yeniyor diğeri yeniliyor belki ama oyun futbola ne kadar benziyor, orası meçhul!

Bir diğer konu ise, futbol kültürünün ülkemizdeki birçok başlıkta olduğu gibi enteresan bir hatta ilerliyor oluşu! Caner Osmanpaşa sakatlanmış sedyeyle çıkıyor. O anda tribünler kentin plaka numarasının ulaşmış olduğu dakikayı kutluyor cep telefonu ışıklarıyla. Ezberin böylesi! Caner’in topu o dakika ayağından kaçırıp golün yenmesi halinde kopacak kıyameti düşünebiliyor musunuz?”

‘HOCAM MAALESEF SANA YAZAR’ (ALİ ECE)

“Beşiktaş’ın, Ghezzal’sız 11 çelişkisini Şenol hoca da çözemedi: N’Koudou, ilk 11’de başlayınca kafadan etkisiz, soldaki N’Koudou’ya sebep sağa kaydırılan Cenk sol iç forvet Cenk’e göre yarı verimde bile değil. Zaten orta sahanın kalbi Gedson cezalı, yeni transfer Amir’in yanında Behzat Ç amirin yanındaki Harun tadında takılan Necip, orta üçlüyü driplingci özelliğiyle tamamlamaya çalışan ama zemin ve takım arkadaşlarının hareketsizliğine takılan joker Tayfur. Joker, iskambil oyunundan yola çıkarak futbol diline eklenen bir tabirdir: İskambilde joker, iyi bir eli tamamlar; misal elinde kupa vale ve kupa 10 vardır, jokeri ister kupa kral ister kupa 9 yerine kullanırsın. Futbolda da benzer zaten: Yeni transfer Amir’in yanında Necip olursa Tayfur’un jokerliği bir yere kadar: Beşiktaş koca ilk 45’i isabetli şut atamadan tamamladı. Sivas kış zeminini avucunun içi gibi bilen Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor performansı kıstas alarak transfer edildiyse, Sivasspor karşısında Necip yerine başlayamaz mı, başlayamaz ise neden transfer edildi?

Neden alındı halen bilmiyorum

Dele Alli, Necip yerine başlamayacaksa neden halen kadroda? Ancak Şenol hoca maalesef orta sahaya değil 64’te kanatlara müdahale etti: Kanatlar demişken tabii kanada giren Muleka Kasımpaşa’daki parlak santrfor performansına sebep alındı, sol kanat beki olarak oyuna sürülen Umut Meraş neden alındı halen bilmiyorum, bilmek de istemiyorum!

76’da hem Dele Alli hem Kerem Atakan girdi, Beşiktaş 76-80 arası 4 dakikada daha önceki 76 dakikanın toplamından daha çok etkili gol girişiminde bulundu. 76’ya kadar maç tamamen Rıza Çalımbay’ın istediği gibi oynandı. Şenol hoca Gedson’suz ilk 11’ini doğru belirleyemedi, oyuncu değişikliklerinde de maalesef çok geç kaldı.”