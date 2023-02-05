Sivasspor – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Penaltı, kırmızı kart…

Deniz Çoban: Daha öncesinde siyahlı oyuncu, ayağını yere koydu. Bacak arasından sonra geçtiğini görünce ayağını çekecekken kasıtlı olarak orada bırakıyor. Normalde bu oyuncunun hamle yaparak dönüp topa gitmesi, kademeye dönmesi gerekirken ayağını çekerken tekrar koyuyor. Ben, bu el hamlesinin de masum olmadığını düşünüyorum. Önüme o şekilde kolunuzu uzatıyorsanız ben, bu bariyeri devirip geçmek zorunda değilim. Hem ayaktan zaten dengem bozuluyor hem de bunu görürsem… Bence penaltı verilse daha doğru olurdu.

Seçim Demirel: O kadar hızlı gelişiyor ki Beşiktaşlı oyuncunun ayağını çekmeye zamanı kalmıyor. Öyle görüyorum en azından.