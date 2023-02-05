Sivasspor – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Penaltı, kırmızı kart…

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük ve ekibinin bazı kararları tartışma yarattı.
7 MAÇLIK SERİ SON BULDU
Beşiktaş’ın Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Kartal, ligde Galatasaray deplasmanında aldığı yenilgiden sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Beşiktaş, söz konusu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u yenerken, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile de berabere kalmıştı.
Öte yandan ekim ayında yeniden Beşiktaş’ın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, Siyah-Beyazlıların başında Galatasaray’dan sonra ikinci mağlubiyetini Sivasspor’dan almış oldu.
SİVASSPOR’DA MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ
Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı. Deneyimli futbolcu Uğur Çiftçi ise tribünlere giderek taraftarla beraber üçlü çektirdi.
Sivassporlu futbolcular daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.
N’KOUDOU FORMADA ARMA OLMADAN OYNADI
Maçın ilk yarısında enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş’ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N’Koudou formasında arma olmadan oynadı. Müsabakanın ilk 45. dakikasında N’Koudou formasında Beşiktaş arması yer almadı.
Bu görüntünün ardından ise sosyal medyada N’Koudou’nun formasında amblem olmaması Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.
MASUAKU, ANKARAGÜCÜ’NE KARŞI YOK
Beşiktaş’ta Arthur Masuaku, karşılaşmanın 45+5. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Masuaku, Süper Lig’de bir sonraki hafta İstanbul’da oynanacak Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.
29 yaşındaki futbolcu, Sivas deplasmanında 11’de sahaya çıkarken, mücadelenin 64. dakikasında yerini Umut Meraş’a bıraktı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Sivasspor – Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Lale Orta’nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine geçişi sonrası FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel’in katılımıyla yazarımız Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın da yorumladığı Sivasspor – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları…
7. dakikada Necip Uysal’ın Jordy Caicedo’ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: İlginç bir pozisyon olarak gördüm maç oynanırken. Niye öyle? Necip, topu ayağından fazla açınca ayağı çime takılıyor. Sonra yine topla oynama gayreti içerisine girip ikinci hamleyi yapıyor fakat istemsiz bir şekilde diziyle oyuncu arasında bir çarpışma oluyor. Bir başka gözle bunu faul olarak algılasa bariz gol şansı kaçtı diye düşünülebilir ama Necip’in amacında top oynamak var. Ayağı çime takılıyor sonra kendini toparlayıp topa da uzanmaya çalışıyor ve bunu başarıyor fakat dizi rakibine geliyor. Bence hakemin devam kararı doğru.
Seçim Demirel: Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle Necip’in niyeti burada topla oynamak ama bir şanssızlık yaşıyor. Ayağı takılıyor ve aslında istemsiz bir harekette bulunuyor. O yüzden de devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Sizlerle hemfikirim. Defans oyuncusu, topa doğru ayağını büküyor ve alanı daraltmaya çalışırken ayağı çime takılıyor. Bugün; çok zor bir çim, çok ağır bir saha vardı. İkili mücadeleleri, çok daha sertleştirdi. Çok fazla ikili mücadele oldu. Hem hakem için hem oynayanlar için oldukça zor bir maçtı. Bu da hemen maçın başında onlara örnek bir pozisyon oldu. Necip’in ayağı takıldı. Dizi rakibine gitmeyip topla oynamaya çalışırken Caicedo, arkadan kendisi gelip bu diz darbesine sebep olduğu için burada bir ihlal yok. İhlali yapacak defans oyuncusunun dizi gitmiyor. Buradaki temas, futbolun içinde bir temas olarak görülüyor.
18. dakikada Max Gradel’in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Şimdi burada iki yere bakmak lazım. Üstte elle bir bloklama, aşağıda da acaba ayaklarda bir şey var mı? Ben pozisyona baktığımda oyuncunun elini sadece rakibinin karnına doğru koyduğunu görüyorum. Burada etkili bir tutma görmüyorum. Hücum oyuncusu isteseydi çok kolay bir şekilde ondan kurtulup devam edebilirdi. Aşağıya baktığımda da siyahlı oyuncunun değil tam tersine kırmızılı oyuncunun ayağını taktığını görüyorum. O yüzden ben, burada hakemin devam kararını destekliyorum.
Deniz Çoban: Daha öncesinde siyahlı oyuncu, ayağını yere koydu. Bacak arasından sonra geçtiğini görünce ayağını çekecekken kasıtlı olarak orada bırakıyor. Normalde bu oyuncunun hamle yaparak dönüp topa gitmesi, kademeye dönmesi gerekirken ayağını çekerken tekrar koyuyor. Ben, bu el hamlesinin de masum olmadığını düşünüyorum. Önüme o şekilde kolunuzu uzatıyorsanız ben, bu bariyeri devirip geçmek zorunda değilim. Hem ayaktan zaten dengem bozuluyor hem de bunu görürsem… Bence penaltı verilse daha doğru olurdu.
Seçim Demirel: O kadar hızlı gelişiyor ki Beşiktaşlı oyuncunun ayağını çekmeye zamanı kalmıyor. Öyle görüyorum en azından.
Bülent Yıldırım: Deniz’in görüşüne saygı duyuyorum. O yüzden futbol yoruma açık. Benim gördüğüm ise şu; bir, alttan ben darbe görmüyorum; iki, alanı genişletmiyor bence Tayfur, Max Gradel’in gitme imkanı varken gitmiyor. Hakemin de açısı iyi olduğu için ben de devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Üstteki tutmanın etkili bir tutma, engel olmadığını düşünüyorum. O kol daha gelmeden Max Gradel, kendini kolayca bırakıyor. Bu da benim yorumum.
44. dakikada Karol Angielski’nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Bence bu tip pozisyonlarda her zaman oyuncunun niyetine bakmak lazım. Siyahlı oyuncu ne yapmak istiyor? Topla oynamak istiyor, gözü topta, topa doğru gidiyor ve ilk müdahalesi zaten topa… Topa dokunuyor ama sonra arkadaki ayağıyla bir sürtmesi var. Rakibinin ayağına bir teması gerçekleşiyor ve o müdahale ile düşüyor ama ben bunu tamamen oyunun, yaptığı hareketin devamı olarak görüyorum. O yüzden burada bir penaltıdan söz edemeyiz. Hakem kararını destekliyorum.
Deniz Çoban: Welinton, sağ ayağıyla topa uzanıyor. Diğer ayağıyla ise oyuncunun destek ayağını yere koymasına müsaade etmiyor ve ayağına takıp beraberinde getiriyor. Destek ayağını koyamıyor oyuncu yere ve alıp getiriyor. Bir ayağınızla topla oynuyorsunuz ama diğer ayağınızla da rakibinizin bir sonraki hamlesini etkileyecek şekilde destek ayağını yere koymasını engelliyorsunuz. Benim açımdan bu bir penaltı. Hakem yanılabilir. Neden? Muhtemelen hakem topun olduğu bölgeyi, topa yapılan hamleyi takip ediyor. Evet, topa dokundu ama destek ayağımı koyup ikinci hamlemi yapacağım… Futbol, bir temas oyunudur ve temas mutlaka olacak ama yaptığınız hareket; oyuncunun bir sonraki hamlesini, yapmayı istediği davranışı etkilemeyecek. Şimdi siz destek ayağını koymasını engellerseniz o oyuncunun bir sonraki hamlesini engellersiniz. Bence bu bir penaltı.
Bülent Yıldırım: Saygı duyuyorum. İkinci ayağın süpürülmesi biraz da zeminden kaynaklı. Amaç, niyet top kesmek. Sağ ayağımı uzattığım zaman arka ayağım da benimle gelecek. Topa da temas ettiğim için ben de naçizane devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
45. dakikada Samu Saiz’a gösterilen sarı kart doğru mu? Pozisyonun devamında da Arthur Masuaku; topa doğru mu gitti, hakemi sarstı mı?
Seçim Demirel: İki hareketi de gördük. Hakem zaten beden diliyle neden sarı kart verdiğini açıklıyor. Çok açık, çok net. Rakibin ilerlemesini engellemek için sarılarak durduruyor rakibini. Çok net bir sarı kart. Burada bir problem yok. Hakem, beden dilini kullanarak sarı kartını gösteriyor. Sonrasında yapılan siyahlı oyuncunun hakemi itme hareketi, hiç masum bir hareket değil. Hakemin sahasındaki otoritesini zarara uğratırsanız bunun cezalandırılmanız gerekiyor. Çok masum bir müdahale değil zaten. Hakemin zaten sarı kartı yazmak için zamana ihtiyacı var. Oyuncunun bu müdahalesi sınırları zorlayan bir hareket. Mutlaka en azından bir sarı kartla cezalandırılması gerekiyordu. Kırmızı sınırlarını zorlayan bir müdahale olduğunu da düşünüyorum.
Deniz Çoban: Futbolda 2+2 her zaman 4 etmez. Her zaman yoruma ihtiyaç vardır. Yapılan faul, sarı kartı hak ediyor ve sarı kartı da görüyor. Zorbay Küçük, kart gösterdikten sonra orada bir gerginlik oluşacağını düşünerek gidiyor. Oyuncuyu gerginlik için engellemeye çalışırken oyuncu üzerine doğru gelip ‘çekil’ diye ittiriyor. Fark etmedi ve o yüzden tepkisiz kaldı desem fark ediyor. Oyuncuya, ‘Sakin ol, yapma’ diyor. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Bir oyuncunun sahada hakemi bu hale düşürmeye, iki adım geri gidecek kadar onu ittirmeye hakkı yok. Tartışmasız şekilde kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Hakemin sahadaki otoritesini hiç kimse ama hiç kimse bu kadar zaafiyete uğratamaz. Amacı ne olursa olsun… Sahanın otoritesi hakemdir. Bu olmaz.
Bülent Yıldırım: Tamamen hakemin algısıyla ilgili. Kendisi de hareketli olduğu için sportmenliğe aykırı bir şekil olarak yorumluyorsa saygı duyarım sarı kart göstermesine. Ancak hiç kart göstermeyip de sonrasında ‘sakin’ demesi otoritesi anlamında sınırları zorlamış. Kırmızı kartın daha doğru olduğu fikrindeyim ben de.
50. dakikada VAR incelemesi ile verilen ofsayt kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kaleci daha vurduğu anda ofsayt olduğunu gördüm. Çünkü açık yeşile daha yakın olan yardımcı hakemin önündeki kırmızılı oyuncu diye düşünüyorum.
Deniz Çoban: Seçim buradayken soralım. Çok uzun süre FIFA yardımcı hakemliği yaptı. Bu durumlarda yardımcı hakemler önünde yakında olan oyuncuyu mu daha çok kaçırır uzakta açıkta olanı mı? Önündekileri daha çok kaçırıyor değil mi?
Seçim Demirel: Kesinlikle önündekilerini… Çünkü karşıdakini daha geniş bir açıyla görüyorsunuz. Önünüzdekini öyle göremiyorsunuz ve hatta tavsiye olarak kendinizi geriye atın öyle bakın derler.
Deniz Çoban: Karagümrük maçında yaşanan senaryonun aynısı. Hakem bir penaltıyı kaçırıyor. Video Hakem; gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi hususlarına bakabilir sadece. Bir ofsayta bakamaz. Ne zaman ilgi alanına giriyor? %100 bir penaltı kaçırıldıysa ya da bir penaltı verildiyse ya da bir gol olduysa önceki ofsayta o zaman bakabiliyor. Hakem, ofsaytı tespit etmek için gelmiyor VAR’a aslında. Hakem, penaltıyı tespit etmek için geliyor. Penaltıyı tespit ettikten sonra ofsayt değerlendiriliyor. Video Hakem, ‘Ya gelme. Burada penaltı var, burada da bir ofsayt var. Eğrisi doğrusuna geliyor’ diyemez mi? Hayır. O zaman hakemin penaltıya karar verme inisiyatifini VAR elinden almış olur. İnisiyatif her zaman hakemdedir. Buradaki uygulama, problemsiz. Protokole uygun. Ama eleştireceğim iki husus var. Birincisi; bu pozisyonun devamında penaltı verilmedi ve oyun aktı, Beşiktaş’ın lehine faul kararı verildi diye hatırlıyorum. Dikkatimi şu çekti. Burada ofsaytın tespit edilip, VAR çizgisinin çizilip hakeme ondan sonra inceleme davetinde bulunulması gerekirdi. Ama hakeme önce penaltı gösterildi, hakem ekranın başındayken çizgi çizme işlemi yapıldı. Acaba bir teknik arıza oldu da çizdikleri çizgiyi mi kaybettiler? Hakem incelerken ekrana federasyon logosunun geldiğini gördük ki o nedenle teknik bir arıza mı oldu diye düşündüm. Çünkü bu ofsaytın daha penaltı için hakem çağrılmadan çizilmiş olması lazımdı. Onu bekledik.
Seçim Demirel: Deniz Hocamın söylediği gibi aslında bu, sonucu bilinen bir inceleme. VAR protokolünde bu var zaten. VAR’a göre açık bariz gözden kaçan bir olay var. Bir penaltı ve hakeme, ‘Gel bunu izle’ diyor. Hakem de gidip izledi. Evet, pozisyon da penaltı aslında ama öncesine dönmek zorunda bir ihlal var mı diye. Pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi. Hem VAR’ın müdahalesi hem de ofsayt kararı doğru. Tabii Deniz Hocamın değindiği teknik konuya siz daha hakimsiniz.
Bülent Yıldırım: Söylediklerinize ilaveten şunu söyleyeceğim. Samet Çiçek’e zayıf çünkü ofsaytı kaçırdı. Hakeme zayıf çünkü bariz gol şansı yoktu ama arkadan tam çizgi üzerine gelen bariz bir müdahale kaçtı. Video Hakem açısından ise artı değer. Penaltı mutlak, tartışmasız. O nedenle süreci de göstermesi mutlak. Video Hakem, doğru uygulama yaptı. Teknik olarak da görüntünün yansımasında bir problem olduğunu hissettim. Logoyu gördük, uzun süre telsizle konuşuldu. Orada bir teknik aksama oldu muhtemelen. Gecikme oldu aktarmada. Zaman zaman uyumsuzluklar olabilir.