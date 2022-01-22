Sivasspor-Fenerbahçe (Canlı Yayın)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk oluyor. Sivasspor-Fenerbahçe maçının canlı yayını, ilk 11’leri ve tüm gelişmeleri haberimizde…

Süper Lig 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 16.00’da başlayacak maç yaklaşık eksi 14 derecelik havada oynanacak.

Son maçında Altay’ı yenen ve moral bulan Fenerbahçe, iki maçtır 3 puan alamayan Sivasspor’u da yenerek seri galibiyetler almak istiyor. Maçtan önce iki futbolcusunu corona virüsüne kaptıran Fenerbahçe’de ağrıları olan Mesut Özil de maç kadrosunda yer almıyor. Kritik maç öncesinde 36 puanlı Fenerbahçe 4. sırada, 30 puanı olan Sivasspor ise 11. sırada bulunuyor.

2 FUTBOLCU POZİTİF

Sarı-lacivertli kulüp, 2 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır” denildi.

4 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’de Sivas maçı öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Novak, Sivas maçında kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.