Sivasspor – Fenerbahçe maçı canlı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor deplasmanına çıktı.. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin lider Galatasaray’ın Beşiktaş’la karşılaşacağı haftada puan kaybına tahammülü yok. Önce ligde sonra da kupada Sivasspor’la iki kritik deplasman maçı oynayacak olan Sarı Lacivertliler, derbi haftasında avantaj yakalamak istiyor. Trabzonspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle moral depolayan Yiğidolar, 37 puanla 11. basamakta. Kırmızı Beyazlılar, güçlü rakibi karşısına 3’te 3 için sahaya çıktı.

MAÇ BAŞLADI!

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan Sivasspor – Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Zorbay Küçük’ün yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde…

Sivasspor-Fenerbahçe 11’ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi, Valencia, Joao Pedro

Zorbay Küçük’le ikinci maç

Merkez Hakem Kurulu, bu akşamki Sivas-Fenerbahçe mücadelesi için Zorbay Küçük’ü görevlendirmişti. 30 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Küçük, bu sezon ilk yarıda Sarı-Lacivertliler’in Başakşehir’i 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı. Zorbay Küçük, Sivasspor’un ise Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.