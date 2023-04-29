56.7 F
Los Angeles
29 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporSivasspor - Fenerbahçe maçı canlı

Sivasspor – Fenerbahçe maçı canlı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor deplasmanına çıktı.. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin lider Galatasaray’ın Beşiktaş’la karşılaşacağı haftada puan kaybına tahammülü yok. Önce ligde sonra da kupada Sivasspor’la iki kritik deplasman maçı oynayacak olan Sarı Lacivertliler, derbi haftasında avantaj yakalamak istiyor. Trabzonspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle moral depolayan Yiğidolar, 37 puanla 11. basamakta. Kırmızı Beyazlılar, güçlü rakibi karşısına 3’te 3 için sahaya çıktı.

MAÇ BAŞLADI!

 

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan Sivasspor – Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Zorbay Küçük’ün yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde…

Sivasspor-Fenerbahçe 11’ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi, Valencia, Joao Pedro

Zorbay Küçük’le ikinci maç

Merkez Hakem Kurulu, bu akşamki Sivas-Fenerbahçe mücadelesi için Zorbay Küçük’ü görevlendirmişti. 30 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Küçük, bu sezon ilk yarıda Sarı-Lacivertliler’in Başakşehir’i 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı. Zorbay Küçük, Sivasspor’un ise Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.

 

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,492BeğenenlerBeğen
16,192TakipçilerTakip Et
3,516TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States