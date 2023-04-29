Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (İşte 11’ler)

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin lider Galatasaray’ın Beşiktaş’la karşılaşacağı haftada puan kaybına tahammülü yok. Önce ligde sonra da kupada Sivasspor’la iki kritik deplasman maçı oynayacak olan Sarı Lacivertliler, derbi haftasında avantaj yakalamak istiyor. Trabzonspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle moral depolayan Yiğidolar, 37 puanla 11. basamakta. Kırmızı Beyazlılar, güçlü rakibi karşısına 3’te 3 için sahaya çıkacak.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Zorbay Küçük’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Fenerbahçe 11’ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi, Valencia, Joao Pedro

Zorbay Küçük’le ikinci maç

Merkez Hakem Kurulu, bu akşamki Sivas-Fenerbahçe mücadelesi için Zorbay Küçük’ü görevlendirmişti. 30 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Küçük, bu sezon ilk yarıda Sarı-Lacivertliler’in Başakşehir’i 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı. Zorbay Küçük, Sivasspor’un ise Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.

Rıza Çalımbay: Final gibi!

Sivasspor, bir hafta içerisinde hem ligde hem de kupada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-Beyazlı ekibin hocası Rıza Çalımbay ise oynanacak iki kritik karşılaşmayı değerlendirdi. Bugünkü Fenerbahçe maçı öncesine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe’nin gücünü biliyoruz. Analizimizi yaptık. Ben oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum” yorumunu yaptı. Kalan maçlarda rahat oynamaları için Fenerbahçe karşısında gösterecekleri performansın belirleyeceğini olduğunu belirten Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli.”

‘Son iki maçta iyiydik’

“Son 2 maçımızda da çok iyi oynadık. Antalyaspor maçının ilk 25 dakikasında mükemmel oynadık. İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bayağı pozisyonlar yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25. dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık.”