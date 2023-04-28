Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin lider Galatasaray’ın Beşiktaş’la karşılaşacağı haftada puan kaybına tahammülü yok. Önce ligde sonra da kupada Sivasspor’la iki kritik deplasman maçı oynayacak olan Sarı Lacivertliler, derbi haftasında avantaj yakalamak istiyor. Trabzonspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle moral depolayan Yiğidolar, 37 puanla 11. basamakta. Kırmızı Beyazlılar, güçlü rakibi karşısına 3’te 3 için sahaya çıkacak.
Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Yarın Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Zorbay Küçük’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Sivasspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Cofie, Charisis, Erdoğan, Saiz, Gradel, Caicedo
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Ferdi, Arda, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro