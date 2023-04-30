Sivasspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Kırmızı kart kararı doğru muydu?

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük ve ekibini çok zorlayacak nitelikte pozisyonların yaşanmadığı mücadelede ilk yarıda VAR müdahalesi sonucunda İrfan Can Kahveci’ye gösterilen kırmızı kart pozisyonu dikkat çekti.
DEPLASMANDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI
Dış sahada üst üste 5. galibiyetini alan Kanarya, ligde son 9 deplasmanda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Öte yandan Jorge Jesus, Zico’dan (2007-2008) sonra Süper Lig’de Fenerbahçe’nin başında üst üste 5 deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.
SİVASSPOR’DAN LİGDEKİ 14. YENİLGİ
Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Sivasspor, ligde bu sezon 14. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor’a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-Beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada Hatayspor’a 2-1 kaybetti. Süper Lig’in 11. ve 13. haftalar arası sırasıyla Trabzonspor’a 1-0, Antalyaspor’a 2-0 ve Fenerbahçe’ye de 1-0’lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.
Kırmızı-Beyazlı takım 18. haftada Kayserispor’a 4-1’lik skorla boyun eğerken, 21. haftada Adana Demirspor’a 2-1, 24. haftada ise Fatih Karagümrük’e 4-3’lük skorla yenildi. Ligin 25. haftasında İstanbulspor’a 3-0 yenilen Sivas ekibi, 29. haftada da Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.
SİVASSPOR TARAFTARINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Sivasspor’da taraftarların maça yoğun ilgisi vardı. Mücadele öncesi stat çevresinde toplanan Kırmızı-Beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı. Futbolcuları tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.
FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe’yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı‘nın deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.
ENNER VALENCIA TABURCU OLDU
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 14. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştıktan sonra yerde kalan ambulansla Medicana Sivas Hastanesi’ne kaldırılan Enner Valencia, taburcu oldu.
Sivasspor maçında sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fenerbahçeli golcü oyuncu Valencia taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı oyuncu, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabilecek.
ROSSI’DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ!
Son golünü 22 Ekim’deki Başakşehir mücadelesinde kaydeden Diego Rossi, aylar sonra sahneye çıktı! 14’te oyuna dahil olan Uruguaylı hücum oyuncusu, 8 dakika sonra topu alıp içeri girdi ve enfes bir vuruşla golünü attı. Hiçbir Sivassporlu oyuncu, yıldız futbolcuyu durduramadı. Bu arada Fenerbahçe adına da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Kanarya’da bu sezon sonradan giren oyuncular 17 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fenerbahçe’de bu sezon ligde maçlara sonradan giren 23 oyuncunun 15’i skora katkı verdi.
ARDA GÜLER İLE 45 DAKİKA
İstanbulspor karşısında 2 gol atıp yıldızlaşan Arda Güler, Sivasspor mücadelesi ile birlikte de son 3 maçta 11’deforma giydi. Sivasspor karşılaşmasında 45 dakika sahada kalan genç futbolcu, elinden geleni yaptı fakat ikinci yarıda oyundan alındı. Arda, yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.
WILLIAN ARAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
İlk yarıda ikinci gol öncesinde topu çok iyi kapan Willian Arao, Sivasspor mücadelesinde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 71. dakikada ise kart gördü. 31 yaşındaki oyuncu, bu kartın ardından cezalı duruma düştü. Arao, gelecek hafta Giresunspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Sivasspor – Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Seçim Demirel, bu programda yer almadı fakat pazar gecesi yayınlanacak programda olacağı belirtildi. İşte Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Sivasspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları…
4. DAKİKADA ERDOĞAN YEŞİLYURT’UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Şimdi burada Samet ile bir ikili mücadele var.
Bülent Yıldırım: Ceza alanına giriyor ve girdiğini hissettikten sonra da yere düşüyor.
Bülent Yıldırım: Erdoğan’ın pozisyon sonrasında nasıl bir reaksiyon gösterdiğine bakalım. Erdoğan’a odaklanalım.
Bülent Yıldırım: Bir kere penaltıyla uzaktan yakından alakası yok, onu belirteyim. Samet’in etkili olmayan temasını hissettiği anda ceza alanı içerisine girdikten sonra yerde başlıyor… Yerde yeni tutulmuş balık gibi suyun içinde çırpınır ya tabiri caizse öyle bir beklentisi var.
Bülent Yıldırım: Penaltı olmadığı gibi kendini ceza sahasına girdikten sonra nasıl bıraktığını göreceğiz. Şurada etkisiz bir tutma girişimi…
Bülent Yıldırım: Şimdi bekliyor. Bıraktı Samet.
Bülent Yıldırım: Ceza alanına giriyor.
Bülent Yıldırım: Hop inanılmaz bir takla…
Deniz Çoban: Hocam, bu aldatma değilse bunun dışında hiçbir aldatmaya sarı kart gösterilemez. Bu, ikinci sarı kart bile olsa net bir aldatma.
Bülent Yıldırım: Net bir aldatma var. Ceza alanı içerisine atıyor. Attıktan sonra da seyirciye karşı hakemi zor duruma düşürecek jest ve beden dili kullanıyor. Kesinlikle burada Erdoğan’ın sarı kart görmesi gerekirdi fikrindeyim.
Deniz Çoban: Şu aldatmanın bir kere sarı kartsız geçmemesi lazım. Hadi bunu sarı kartsız geçtiniz…
Deniz Çoban: Sonraki o dövündüğü hali sportmence olmayan bir tavır, hakemi seyirciye satan bir tavır. Kesinlikle sarı kart olması gerekir. Bu seviyede bu pozisyonun sarı kartsız geçmesi kabul edilemez.
Bülent Yıldırım: Şu hareketlerden sonra, ‘Lütfen kalkın’ deyip ilkinde aldatmaya karar vermemiş olsanız dahi burada bu hareket, sportmenliğe aykırı.
Deniz Çoban: Samet, formadan tutuyor mu? Tutsa bile oyuncunun hareketlerini etkilemiyorsa ihlal değildir. Elini koymuş sadece. Yani buradan ne hücum lehine faul çıkar ne savunmanın lehine faul çıkar ama burada mutlaka ve mutlaka sarı kart çıkması lazım. ‘Bir sarı kart’ deyip geçtiğimiz pozisyonlar var ama hakem açısından bu, gerçekten maça nasıl başlayıp nasıl devam edeceğini gösteren bir tavır.
7. DAKİKADA ENNER VALENCIA’NIN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Valencia’ya çok geçmiş olsun diyelim.
Bülent Yıldırım: Evet, çok beklenmedik bir şekilde…
Deniz Çoban: Evet, beklenmedik bir şeydi. Kafasına aldığı bir darbeden sonra hareketsiz yere düştü. Sivasspor’un kalecisi de bu pozisyondan sonra sakatlandı. Ben, hem bu pozisyonu anlatayım hem de üzerine konuşalım. Konuşulacak şeyler var da tartışılacak bir şey olmadığı fikrindeyim ben.
Deniz Çoban: Kaleci, çok net bir şekilde topa uzanıyor ve topla oynuyor.
Deniz Çoban: Fakat dirseği, istemeden Valencia’nın kafasına isabet ediyor ve Valencia’yı sakatlayan darbe de bu oluyor.
Deniz Çoban: Ayağına gelen darbeden dolayı kaleci de sakatlanıyor.
Deniz Çoban: Buradaki gerçekleşen temasların tamamı bana göre kaza. Kalecinin topa vurduktan sonra dirseğinin gelmesi de…
Deniz Çoban: Valencia’nın dağıldıktan sonra ayağına olan teması da… Buradaki temasların tamamı, futbol doğasında olan kazara gelişen temaslar.
Deniz Çoban: Burada hakemin oyunu durdurup sağlıkçıları davet ettikten sonra hakem atışıyla başlamasını doğru bulurdum. O, hiç olmayacak da bir şey yapıp kalecinin lehine faul çalıyor.
Bülent Yıldırım: Yani kalecinin daha öncelikli olarak topa vurduğunu görmekteyiz. Kontrolsüz bir geliş söz konusu değil. Tüm hamlesi topa doğru. O yumruğu vurduktan sonra gerçekleşen çarpma çok tesadüfi. Valencia’nın sağlığı için önemli ama futbol adına bir çarpışma. O hamleyi yaptıktan sonra Valencia’nın kaleciyi bozduğunu düşünüp maçın hakemi, hücum faulü değerlendirdi. Siz, hücum faule hiç gerek yok tedavi için oyunu durdursaydı daha doğru olurdu fikrindesiniz.
Bülent Yıldırım: Burada bir şey daha var. Süreye baktık beraber. Orayı değerlendirmeni isteyeceğim çünkü çok ilginç.
Deniz Çoban: Oyunun burada 7. dakika itibariyle duruyor ve sağlık her şeyin önünde. Oyuncunun tedavisi için tüm şartlar oluşturuluyor, sahaya ambulans geliyor. Tamam buraya kadar. Zaten ambulans geldikten sonra da Valencia’nın bu oyuna devam edemeyeceği her şekilde belli. Futbol oyun kurallarına göre bir maç, başlayabilmesi için kalecinin olma şartı var. Kalecinin dışında bir oyuncunun değişikliği için hakem, oyunu bekletemez.
Bülent Yıldırım: Yani Ali Şaşal sakatlansaydı Sivasspor’un değişecek kalecisi için oyun kuralları gereğince bekletmesi gerekirken burada Valencia’nın Rossi değişikliği için bekletmesine gerek yok.
Deniz Çoban: Evet, gerek yoktu.
Deniz Çoban: Şurada bakıyorsunuz ambulans gitti, Rossi hazırlanıyor ve oyun 2 dakika Rossi’nin hazırlanması ve oyuna girmesi için bekletildi. Evet, kabul ediyorum bu Fenerbahçe için bir dezavantaj yaratacak. Hem oyuncusunu kaybetmiş hem de Rossi hazırlanıp oyuna girene kadar takım eksik oynamak zorunda ama oyun kurallarına göre oyunun başlaması lazım. Sakatlanan oyuncu, oyun alanını terk etti ve oyunun başlaması gerekir. İki taraf da razı bu duruma. Türkiye’de top oyunda çok az kalıyor, hızlandırmamız lazım falan diye konuşuluyor ama sahaya sedye bile girmiyor Türkiye’de. Sakatlanan oyuncu sahada tedavisini oluyor, yürüyerek dışarı çıkıyor, oyun başlıyor, içeriye giriyor.
Bülent Yıldırım: Burada oyun buz gibi oldu.
Deniz Çoban: Buz gibi oldu.
Bülent Yıldırım: 07:00 yaklaşık olarak temasın gerçekleştiği an, 11:47 ambulans sahayı terk ediyor, 13. dakikada Rossi değişikliği oluyor. Hakem, başlayın diye 13:15’te düdüğü çalabiliyor.
Deniz Çoban: Fenerbahçeliler bizi yanlış anlamasınlar. 10 kişi başlayacaklar ama oyun kuralları sakatlanan oyuncu, oyunu terk ettikten sonra başlamasını istiyor. 50 dakikadan daha az top oyunda kaldı bu maç. 49:48 topun oyunda kaldığı süre. 50 dakika bile değil. Yani topun oyunda kaldığı süreyi tabii ki arttırmak hakemin tek başına yapacağı bir şey değil ama özellikle sakatlık konusunda prosedür Türkiye’de çok uzun zamandır sağlıklı uygulanmıyor.
45+3. DAKİKADA İRFAN CAN KAHVECİ’YE GÖSTERİLEN KIRMIZI KART KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Şimdi hakem ile VAR arasındaki diyalogu bilmiyoruz, onu ifade edelim. Ancak Video Hakem tekniği açısından o tabanı, rakibine yönelik hamleyi, topsuz olarak tabanı şu yapıştırma resmini verdiğiniz anda Video Hakem, ‘Tamam’ dedi. Elbette ki o faul şiddet ölçeğini kullanacak olsanız bu, 8 mi 9 mu tartışılır. Onu kabul edelim.
Deniz Çoban: Ben, fikrimi peşin söyleyeyim ki bu 8.
Bülent Yıldırım: Bunun güzeli, hakem tarafından çözülmesi.
Bülent Yıldırım: Video Hakem… Çıta diye bir şey kalmadı. Çıta darmadağın. Maça göre, atmosfere göre…
Deniz Çoban: Hocam bir şeyi bilmek başka bir şeydir, onu anlatırken doğru cümleleri seçerek anlatmak başka bir şeydir. Hele hele karşınızdaki topluluk homojen değilse, herkesin anlayışı ve anlama kapasitesi aynı değilse aynı cümlelerle söyleseniz de herkes farklı anlar. Seminerde, ‘Çıtayı aşağı çekiyoruz’ anlamında bir şey kullanıldı. Ondan sonra işte Zorbay’ın geçen haftaki maçındaki müdahaleyi de atlıyoruz. Geçen hafta Galatasaray maçında müdahale edilenleri, edilmeyenleri de hatırlıyoruz. Bu müdahaleyi de görüyoruz. Artık hangisine müdahale ediliyor, hangisine edilmiyor, hangisinde hakem haklı, hangisinde değil onu da anlamıyoruz. Çünkü müdahale ediliyor hakem de maça gidiyor, gözlemci de maça gidiyor. Hangisinin doğru yaptığını da anlayamıyoruz. Daha çok Merkez Hakem Kurulu’nun doğrusunun ne olduğunu anlayamıyoruz.
Bülent Yıldırım: Hakemlik tekniği açısından burada faulün niteliği tartışılır. ‘Borderline’ dediğimiz konuya çok yakın. Şiddet ve yoğunluk konusunda unsurlar eksik. Derbideki ihraç, biraz daha yukarıdaydı. Burada, biraz daha aşağıda. Ancak bu müdahale ile kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Futbol kamuoyunun da %100 kabul edeceği fikrindeyim.
Deniz Çoban: Hocam, ben bu tip müdahalelerin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü topu bırakmış, bu hamleyi rakibe yapıyor ama UEFA da diyor ki şiddet, acımasızlık, gaddarlık olacak ve kırmızı kartı da öyle çıkaracaksınız diyor. Bu pozisyonu hakem gördü. Yoğunluğu, şiddeti sarı kart sınırında değerlendirdi. Sarı kartını gösterdi. Video Yardımcı Hakem, hakemi çağırdığında farklı olarak ne gösterdi burada? Evet, fotoğrafı durdurduğunuz zaman kramponun vidası geliyor gibi. Ben, bir pozisyonda burada kırmızı kartı kabul ediyorum derken diğerlerinde ayak kurtulmuş dedim.
Deniz Çoban: Video Yardımcı Hakem, kontrole geldiğinde fotoğrafı gösterdi. Sonrasını normal akışta izlettirmesi lazım ama hakemler, halen ısrarla ciddi faullü oyun, şiddetli hareket ve elle oynamalarda normal akışta izlettirmiyorlar. Sanki hakemi kenara çağırıp kırmızı karta, penaltıya ikna etmeye çalışıyorlar. Ben, protokol dışı hareket ettiklerini değerlendiriyorum. Bu harekette ben, VAR müdahalesini kesinlikle yanlış buluyorum. Hakem, buna kırmızı kart gösterseydi itiraz etmezdim. Hakemin yorum alanına giren bir pozisyon. Sarı kartı da gösterseydi itiraz etmedim.
Deniz Çoban: Ben, buna kırmızı karta yanlış diyemem. Doğru. Fakat Video Yardımcı Hakem, müdahalesini yanlış buluyorum. Kırmızı kart doğru mu? Doğru. VAR müdahalesine katılmıyorum ama Türkiye’de bu standart, çok fazla düştü. Artık neye karışılır neye karışılmazın ölçüsü kaçtı.
Bülent Yıldırım: Bir de şunu söyleyeyim dördüncü hakem kardeşimiz, Rossi’nin oyuncu değişikliği için orada olayı bekletirken burada ortada kaptan yok, Jesus’un elinde kaptanlık pazubandı ve ona müdahil olmadılar. Esas burada bekletin o zaman. Oyunun durması gerekirdi yani. Maç bir dönem kaptansız oynandı.
Deniz Çoban: Evet, iki kere kaptan değişti maçta.
71. DAKİKADA BRIGHT OSAYI-SAMUEL’İN MAX GRADEL’E FAULÜNDE İKİNCİ SARI KART GEREKİR Mİ?
VE DEVAMINDA WILLIAN ARAO’YA GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Burada kol; öne doğru, Gradel’e doğru kontrolsüz araç olarak, başına vurmak için gitmiyor. Sabit, yaslanmak için tutuluyor. Ondan sonra temas gerçekleşiyor. Vurma yok. Böyleyken topla oynadığı için üstüne doğru düşecek. Bu, bir faul ama asla buradan ikinci bir sarı kart çıkmaz. Topla oynama niyetiyle kolunu yaslıyor.
Bülent Yıldırım: Yalnız Willian Arao, olay bölgesinde ve yerde yatanı gösteriyor. Asla oyunu geciktirmek, hakemi protesto etmek için hiçbir hamle yok. Orada sarı kart görüyor ve cezalı duruma düşüyor. Osayi-Samuel’in yaptığı faulleri düşünün, Arao’yu düşünün.
Deniz Çoban: Sadece Osayi-Samuel’in de değil 7 pozisyonda sarı kart göstermedi dedik.
Bülent Yıldırım: Arao’yu izleyin şimdi. Tamam, ne var burada? Nedir yani?
Deniz Çoban: Düdükten sonra topa vurmak sarı karttır diye bir şehir efsanesi var. Teoride böyle bir şey yok. Ne olması lazım? Düdükten sonra topa vurarak oyunun başlamasını geciktirmesi lazım. Öyle bir şey söz konusu mu? Oyuncu yerde yatıyor, zaten yerde yatarken başlatamazsınız. Düdükten sonra protesto etmen lazım. Hakemi protesto mu ediyor? Hayır. Düdükten sonra topa vurarak sahadaki gerginliği arttırırsınız yani iki tane Sivaslı oyuncu gelir sizi iter, oyun bozulur, atmosfer bozulur. Böyle bir şey var mı? Yok. Seyirci galeyana gelir, sahaya falan bir şeyler fırlatır. Var mı? Yok. Hiçbir şey yok.
Deniz Çoban: Bu topa böyle dokundu. Hakem, zaten sakatlığın olduğu yere gidiyor. Daha ilgileneceği şeyler var. Sivaslı oyuncuların bir tepkisi yok. Dönüyor, sarı kart gösteriyor. Bu dakikaya kadar göstermeniz gereken 7 sarı olmuş, göstermemişsiniz. Bu sarı kartı gösteriyorsunuz. Oyuncu da haftaya cezalı duruma düşüyor.
Bülent Yıldırım: Ayarsız oluyor o zaman. Balansı bozuk disiplin uygulaması oluyor. Yanlış bir sarı kart bence.