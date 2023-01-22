Sivasspor, Gaziantep deplasmanında hayat buldu

Sivasspor , Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK’ya konuk oldu. Sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde dördüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Yiğidolar, 15. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenmişti. Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Mustapha Yatabare gollerine devam ediyor

Sivasspor’da Mustapha Yatabare attığı golle galibiyete katkı sağlarken, bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti. Maçın 17. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

36 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını da 9’a çıkarttı. Yatabare, 9 golün 3’ünü UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, 3’ünü de Türkiye Kupası’nda attı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla 26 maça çıkan Yatabare, 21 kez de ilk 11’de görev aldı. 1 kez asist yapan Yatabare, 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, bin 889 dakika oyunda kaldı.

Caner Osmanpaşa ligdeki ilk golünü attı

Sivasspor’da Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 48. dakikasında Caner Osmanpaşa, Max Gradel’in pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Denetimli futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Caner, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor’da 26 maçta görev aldı. 24 kez ilk 11’de yer alan Caner, 1 kez de asist yaptı. Caner Osmanpaşa bu maçlarda 2 bin 96 dakika da sahada kaldı.

Sivasspor 3 hafta sonra galibiyeti hatırladı

Sivasspor, 3 haftalık galibiyet hasretine Gaziantep deplasmanında son verdi. Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligde 3 maç aranın ardından galibiyet alarak, puanını 18’e yükseltmiş oldu.

Son galibiyetini bu sezonun 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek alan Yiğidolar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada 3 puan yüzü göremedi. Yiğidolar ligin 16. haftasında Galatasaray ’a 2-1 yenilirken, 17. haftada ise Konyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sivas temsilcisi 18. haftayı BAY geçerken, 19. haftada ise deplasmanda Kayserispor’a 4-1 mağlup olmuştu. Kırmızı-beyazlı takım, 20. haftada ise Gaziantep’i 2-1 yenerek 3 puan hasretine son verdi.