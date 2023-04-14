Sivasspor, Giresunspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, bugün Giresun’a gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.