Sivasspor kafilesine havalimanında mahsur kaldı… Alkışlı protesto

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e 1-0 yenilerek Avrupa’ya veda eden Sivasspor, Türkiye’ye dönüşte sıkıntı yaşadı.

Maccabi Tel-Aviv’le oynanan maç sonrası Sivas’a dönmeye hazırlanan Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik gecikme sonrası Ben Guriondan Sivasa hareket etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, kafilenin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle havalimanında bekletildiğini belirtirken, Sivasspor bu iddiayı yalanladı.

Sivasspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan alkışlı protesto paylaşımında, İsrail yetkilerin sistemi ve geçişleri kapatarak kafileye her türlü zorluğu çıkarttıkları vurgulandı. Yapılan paylaşımda “Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas’a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor” ifadelerine yer verildi.

Uçak, dört saatlik gecikmenin ardından Sivas’a doğru havalandı.

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