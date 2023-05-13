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13 Mayıs 2023
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Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise tam sahada çift kale maç yapıldı. Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 16 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

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