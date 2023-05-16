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15 Mayıs 2023
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Sivasspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Sivasspor, Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. 2 maçtır kazanamayan Yiğidolar, 37 puanla 11. basamakta. 4 maçtır kazanamayan Paşa ise 34 puanla 15. basamakta. Ev sahibi, taraftarı önünde kötü gidişata son vermeye çalışacak. Konuk takım ise galibiyet hasretine zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. Yiğidolar’da Yatabare cezalı. Kasımpaşa’da eksik yok.

Sivasspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak Sivasspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Kasımpaşa muhtemel 11’ler:

Sivasspor: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan, Saiz, Erdoğan, Gradel, Caicedo

Kasımpaşa: Günay, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Ouannes, Aytaç, Malsa, Fall, Eysseric, Chouair, Bahoken

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