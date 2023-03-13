Sivasspor, ligde 12. yenilgisini aldı

Sivasspor, İstanbulspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 24. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. yenilgisini aldı.

Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor’a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada Hatayspor’a 2-1 kaybetti. Süper Lig’in 11 ve 13. haftalar arası sırasıyla Trabzonspor’a 1-0, Antalyaspor’a 2-0 ve Fenerbahçe’ye de 1-0’lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı takım 18. haftada Kayserispor’a 4-1’lik skorla boyun eğerken, 21. haftada Adana Demirspor’a 2-1, 24. haftada ise Fatih Karagümrük’e 4-3 yenildi.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 24 mücadelede 29 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

SİVAS (İHA)