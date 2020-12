Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçına doğru

SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında yarın Maccabi Tel-Aviv ile oynanacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Albayrak, maçın oynanacağı Bloomfield Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, futbolculardan Max Gradel ile açıklamalarda bulundu.

Yarınki karşılaşma öncesi takıma yürekten inandığını ve güvendiğini belirten Albayrak, "Öncelikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta Başakşehir antrenörü Pierre Webo'nun yaşadığı ırkçı saldırıyı lanetliyorum. Kırmızı kartı çok çabuk şekilde kaldıran UEFA yetkililerini de kutluyorum. Bizler bu tip, insanlık dışı ırkçı saldırılara karşı hep birlikte ortak davranış sergilediğimiz zaman kazanan bizler olacağız." diye konuştu.

Maccabi Tel-Aviv maçının son derece önemli olduğunun altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Maccabi Tel-Aviv takımı bizden 2 puan önde. Bu müsabakayı kazanmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Bu maç bizim için final maçı. Gruptan çıktığımız taktirde tarihi bir başarı olacak kulübümüz adına. Biz bu başarıyı gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buraya gelirken tüm takım olarak gelmek isterdik ama çok eksik bir kadro ile buradayız. Dünya koronavirüs nedeniyle çok zor bir dönemden geçiyor. 14 kişilik kadromuzla geldik buraya. Bu takıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yüreğimizi ortaya koyarak buradan istediğimiz skoru almak için her türlü çabayı göstereceğiz."

Gradel ise maçta ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, "Grubun son maçı. Bu maçı kazanırsak, gruptan çıkacağız. Bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün mücadelemizi, her şeyimizi sahaya yansıtacağız." diye konuştu.