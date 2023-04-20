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20 Nisan 2023
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Sivasspor, Süper Lig’deki 9. galibiyetini aldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor’u konuk etti. Sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 9. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 13 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenmişti. 19. haftada Gaziantep FK’yı 2-1, 21. haftada da Alanyaspor’u 3-0 mağlup etmiş; 22. haftada ise Beşiktaş’ı 1-0’la geçmişti. Sivasspor, 25. haftada ise MKE Ankaragücü karşısında 2-0’lık üstünlük sağlamıştı.

Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, gelecek hafta ise deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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