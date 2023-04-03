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3 Nisan 2023
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Sivasspor, taktik çalışması yaptı

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

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