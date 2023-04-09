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9 Nisan 2023
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hakemler bize saygılı davranmıyor”

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir’i konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 7. beraberliğini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Takımımdan çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için her şeyi gösterdik. Maçta da iyi oynadık ve çok iyi pozisyonlar yakaladık. En büyük hatamız yediğimiz gol ve kaçırdığımız goller. Son paslarda biraz dikkatli olsaydık iyi bir şekilde buradan ayrılabilirdik. Bazı şeyleri çözemiyoruz, hakem arkadaşımız beklenmedik yanlışlar yaptı. Bizim Sivas’ta kimseye saygısızlığımız olmaz. Hakemler bize pek saygılı davranmıyorlar. Bu yönden bayağı sıkıntı yaşıyoruz. VAR ellerinde, bakabilirler. Şu maçta da hakem arkadaşımızın hatası oldu. Biz yine yolumuza devam edeceğiz. Kimseye saygısızlık yapmadan devam edeceğiz. Onlardan da saygı bekliyoruz. Bizim tek istediğimiz saygı gösterilmesi” ifadelerini kullandı.

SİVAS (İHA) 

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