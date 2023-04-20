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20 Nisan 2023
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Sivasspor-Trabzonspor maçı (CANLI)

Alaturka Online
Alaturka Online

Kayserispor ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından evinde Beşiktaş’la berabere kalan 45 puanlı Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor’a konuk oluyor. Fırtına, yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı ve 3 maçlık hasretine nokta koymayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanından eli boş dönen 31 puanlı Rıza Çalımbay’lı Yiğidolar ise evinde kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.30’da başlayan Sivasspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Bahattin Şimşek’in yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Sivasspor-Trabzonspor 11’ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Doğucan, Bardhi, Markovic, Yusuf, Gomez

 

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