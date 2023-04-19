Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Kayserispor ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından evinde Beşiktaş’la berabere kalan 45 puanlı Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor’a konuk olacak. Fırtına, yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı ve 3 maçlık hasretine nokta koymayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanından eli boş dönen 31 puanlı Rıza Çalımbay’lı Yiğidolar ise evinde kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak Sivasspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek’in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Trabzonspor muhtemel 11’ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Aaron, Goutas, Ziya, Cofie, Ulvestad, Saiz, N’Jie, Max Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Markovic, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Bjelica yönetiminde ilk maç

Fırtına, İstanbul’da resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon’a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

Son deplasman galibiyeti 1 Ekim’de

En son 1 Ekim’de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen Bordo Mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor’da 4 eksik var, 2 isim sınırda

Trabzonspor’da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen’in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig’de 34. defa karşı karşıya gelecekler

İki takım, Süper Lig’de 34. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1’i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor’un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı Beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Uğur Çiftçi ve Leke James kadroda yok

Sivasspor’da maç öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Kırmızı Beyazlılar’da sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar’da 4 futbolcu sınırda

Yiğidolar’da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt ve Charis Charisis, Trabzonspor maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacak.

Düdük Bahattin Şimşek’te

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün olacak.