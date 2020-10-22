Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal karşısında

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek tek takım olan Sivasspor, bugün İspanya’da sahne alıyor. 11 yıl aradan sonra Avrupa’ya dönen Yiğidolar, Villarreal ile karşılaşacak. Sivasspor en son 2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’nda eleme oynamıştı. La Liga’da 6 maç sonunda 11 puan toplayan ve averajla 2. sırada olan Villarreal karşısında Sivasspor’u zor bir mücadele bekliyor.

Yiğido’da sakatlıkları bulunan Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt ve Ninga forma giyemeyecek. Sivasspor, Azerbaycan’dan Karabağ ve İsrail’den Maccabi Tel Aviv’in yer aldığı gruptan çıkma hedefi için galibiyetle başlamak istiyor.

TÜRK FUTBOLU İÇİN KRİTİK MAÇLAR

Avrupa’da bu sezon Medipol Başakşehir ile birlikte ülkemizi temsil eden Sivasspor, diğer takımların aldığı kötü sonuçların ardından sıralamada geriye düşen Türkiye’ye puanlar kazandırmayı hedefliyor. Yiğidolar, grupta alacağı galibiyetler ve bir üst turlara yükselmesi, Türk futbolu için sıralamada daha da aşağılara düşmesini engellemek demek!

MUHTEMEL 11’LER

VILLARREAL: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Iborra, Chukweze, Trigueros, Parejo, Gomez, Alcacer

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Hakan, Yasin, Fajr, Gradel, Yatabare

STAT: De La Ceramica

SAAT: 22.00

HAKEM: Pawel Raczowski (Polonya)

YAYIN: beIN Sports 1

ÇALIMBAY’IN AVRUPA’DAKİ 13. MAÇI

Sivasspor’un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal ile yapacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 13. kez kulübede bulunacak

Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 12 müsabakaya çıktı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş’ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.