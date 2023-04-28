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27 Nisan 2023
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Sivasspor’a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 32.haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynanacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik çalışmalar ile yarım sahada çift kale maça yer verildi. Sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş da takımla birlikte çalışmalara başladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Rıza Çalımbay’dan motivasyon

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın maç öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda motivasyon konuşması yaptığı ifade edildi. Kupayı çok istedikleri kadar ligi de önemsediklerini vurgulayan deneyimli hoca, “Bizim için bu maçı kazanmak önemli. Ligi en iyi yerde bitirmek. Bu yüzden oynadığımız her maçı kazanacağız” diyerek oyuncularını kritik müsabakalara hazırlıyor.

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