Sivasspor’a, Galatasaray maçı öncesi 3 kötü haber!

Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Telafisinin olmadığı haftalara girilirken iki takımın da hedefi alt sıralardan iyice uzaklaşmaktı. Ancak Yiğidolar bu amacına ulaşamadı, zorlu maçı 2-1 kaybetti.

Firesiz tamamlayamadılar

Fakat Kırmızı-Beyazlılar sadece bu maçı değil, aynı zamanda üç yıldızını da kaybetti! Cumartesi günü ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Yiğidolar’a kötü haberler art arda geldi. Kırmızı-Beyazlılar’da, Kasımpaşa sınavına kart sınırında çıkan Fredrik Ulvestad, Dimitris Goutas ve Erdoğan Yeşilyurt 90 dakikayı firesiz tamamlayamadı.

Forma giyemeyecekler

Dimitris Goutas 21’de ve Ulvestad da ilk devrenin uzatma anlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 90+1’de Günay Güvenç’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda Erdoğan da sarı kartla cezalandırıldı ve o da Galatasaray karşılaşması öncesinde sınırdaydı… Böylece Sivas’ın üç yıldızı da cumartesi günü oynanacak zorlu Galatasaray mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.