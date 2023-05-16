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16 Mayıs 2023
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Sivasspor’a, Galatasaray maçı öncesi kötü haber!

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Telafisinin olmadığı haftalara girilirken iki takımın da hedefi alt sıralardan iyice uzaklaşmak…

Firesiz tamamlayamadılar

Cumartesi günü ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Yiğidolar’a iki kötü haber geldi. Kırmızı-Beyazlılar’da, Kasımpaşa sınavına kart sınırında çıkan Fredrik Ulvestad ve Dimitris Goutas
90 dakikayı firesiz tamamlayamadı.

Forma giyemeyecekler

Dimitris Goutas 21’de ve Ulvestad da ilk devrenin uzatma anlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Sivas’ın iki yıldızı da cumartesi günü oynanacak zorlu Galatasaray mücadesinde takımını yalnız bırakacak.

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